WhatsApp, hem iOS hem de Android uygulamasına yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içeren güncellemeler sunmaya devam ediyor. Yeni güncellemede gelen takvim eklentili mesaj arama özelliği, özel günleri unutan ya da belli bir güne ait bir mesaja ulaşmaya çalışan kişilerin hayatını kurtarabilir.

WABetaInfo sayfası tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, bir sonraki sürümde kullanıcılara sunacağı yenilikler için çalışmalara devam ediyor. Bu yeniliklerden ilki, uygulamaya eklenecek takvim simgesi aracılığıyla belirli bir tarihi seçerek eski mesajlarınızı kolayca bulmanızı sağlayan yeni mesaj arama özelliği diyebiliriz.

Bildiğiniz üzere WhatsApp, sahip olduğu ‘sohbette ara’ özelliği sayesinde WhatsApp sohbetlerimizde belli bir kelimeyi aratarak o ifadenin olduğu mesajları kolaylıkla bulmamızı sağlıyor. Kullanıma sunulacak yeni ‘takvimden bul’ özelliği aracılığıyla WhatsApp’ta mesaj aramaya yeni bir soluk gelecek.

Özellik, beta kullanıcıları için erişilebilir durumda:

WhatsApp tarafından sunulacak olan bu yeni özelliğin test aşamasında sonlara yaklaşıldığını belirtelim. Özellik kullanıma sunulduğunda, ‘sohbette ara’ kısmına tıklamanız durumunda yeni takvim simgesini görebileceksiniz.

Takvim simgesine tıkladığınızda, WhatsApp size bir tarih seçim aracı sunacak. Böylelikle, belli bir tarihi seçerek o tarihteki sohbeti görüntülemeniz daha kolay olacak. Hâlâ test aşamasında olan ve yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması beklenen özelliğin sohbet içinde bulunan mesajlara ulaşmayı oldukça kolaylaştıracağını söyleyebiliriz.

WhatsApp beta programı üyesi misiniz? Test programına üyeyseniz uygulama üzerinde fark ettiğiniz değişiklikleri ve yenilikleri yorumla kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.