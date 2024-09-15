WhatsApp, "Topluluklar" özelliğinde önemli bir yeniliği test ediyor. Yakında toplulukların sahibi olan kullanıcılar, yöneticiliği bir başkasına devredebilecek.

Meta bünyesindeki WhatsApp, düzenli olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler deniyordu. Şimdi ise birçok insan tarafından kullanılan “Topluluklar”a önemli bir yenilik geleceği ortaya çıktı.

Yeni özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android versiyonunun son beta sürümünde keşfedildi. Bu işlev, uygulamadaki toplulukların yöneticiliğini devretmeye yarıyor.

Topluluğun devredildiği kullanıcı, tüm yönetici ayrıcalıklarına ulaşabilecek

Ekran görüntüleri de paylaşılan özellik, yöneticinin sahibi olduğu topluluğun sahipliğini hâlihazırda o topluluğa dahil olan başka bir kullanıcıya kolayca aktarmasına yarıyor. Görüntülerden direkt olarak topluluğun ayarlarından kullanılabileceğini görebiliyoruz.

Topluluğun sahipliği aktardıktan sonra kullanıcı yönetici konumunda kalabiliyor. Ancak yönetici özellikleri diğer kişiye de geçiyor. Dikkat çeken bir başka şey ise topluluğun sahibi, transfer süreci gerçekleştirildikten sonra diğer yönetici tarafından topluluktan çıkarılabiliyor.

WhatsApp’ta şu anda topluluk sahibi olan kullanıcıların devretme gibi bir imkânı yok. Bu yüzden yeni bir topluluk açmak gerekiyor. Yeni özellik, bu ihtiyacı kaldırarak kullanıcıların işini çok kolaylaştıracak.

Topluluk sahipliğini devretme işlevi şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi yok.