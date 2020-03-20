Wi-Fi Sinyallerini Görebiliyor Olsaydık Nasıl Görürdük?

Bir grafik sanatçısı olan Nickolay Lamm, Wi-Fi dalgalarının nasıl görünebileceğini resmetti. Çalışmasında eski bir NASA çalışanından da yardım alan Lamm, ortaya benzersiz görüntüler koyuyor.

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Tüketiciler, artık her işlerini internet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Bu konuda hayatımızı kurtaran teknoloji ise Wi-Fi. Kablosuz olarak tüm dünyaya erişimimizi sağlayan Wi-Fi, gözümüzle göremediğimiz fakat hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan bir teknoloji.

Wi-Fi teknolojisi, kullandığımız modemlerle cihazlarımız arasındaki bağlantıyı gözle göremediğimiz dalgalar aracılığıyla sağlıyor ve bu sayede internete erişebiliyoruz. Peki Wi-Fi dalgalarını gözümüzle görebilseydik dünya nasıl görünürdü? İşte bu sorunun cevabı, bir grafik sanatçısı olan Nickolay Lamm tarafından açığa çıkarıldı.

Lamm, günümüzde aktif olarak kullandığımız pek çok teknolojinin olduğunu ancak pek çoğumuzun bu teknolojilerin altında yatan gizemi bilmeden ve bu gizemi takdir etmeden kullandığımızı, bu yüzden de Wi-Fi teknolojisi için böyle bir işe giriştiğini ifade ediyor. Dilerseniz şimdi, Wi-Fi dalgalarını görme imkanımız olsaydı nasıl bir görüntüyle karşılaşacağımıza yakından bakalım.

Wi-Fi dalgalarını görebilseydik, hayatımızın büyük bir bölümünde şöyle bir sahneyle karşılaşacaktık

Lamm, bu görüntüyü oluşturabilmek için eski bir NASA çalışanı olan M. Browning Vogel ile çalıştığını söylüyor. Vogel, Wi-Fi dalgalarının şeklini, boyutlarını ve ne şekilde yayılım gösterdiğini Lamm'a detaylı bir şekilde aktarmış ve ortaya da yukarıdaki gibi bir görüntü çıkmış. Peki bu görüntü, birden çok Wi-Fi ağının olduğu kalabalık bir yerde nasıl görünürdü?

Eğer Beyaz Saray'ın önünden Wi-Fi dalgalarını izleyebilsek, bizi şöyle bir görüntü bekliyor olacaktı

Yukarıdaki görsellere yakından baktığımızda, bizleri farklı renklerin beklediğini görüyoruz. Bunun nedeni ise Wi-Fi yönlendiricilerinin temelde bir anten olarak çalışıyor olması. Bu anten, aynı anda birden fazla frekans üzerinden veriler gönderiyor. Bu çoklu frekanslar karşımıza farklı renkler olarak çıkıyor. Lamm, edindiği bilgilere göre gönderilen farklı frekanslar üzerindeki verinin yaklaşık 15 santimetre genişliğinde olduğunu ifade ediyor.

İşte bu benzersiz görüntüler, Wi-Fi dalgalarını görebilme imkanımız olsaydı neyle karşılaşacağımızı bizlere gösteriyor. Anlaşılan o ki Wi-Fi dalgaları, eğer görünebilir olsalardı çok da kullanışlı olmayacaktı çünkü gözlerimizin önünde adeta renkli bir sis bulutu olacaktı ve bu da hayatımızı ciddi anlamda etkileyecekti. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Wi-Fi dalgalarını görmek ister miydiniz?