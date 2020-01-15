Özlemiştik: Wikipedia, Türkiye'de Tekrar Erişime Açıldı

29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia, aradan geçen 2 yıl 9 ayın ardından kuruluş yıldönümü olan 15 Ocak 2020'de Türkiye'de yeniden erişime açıldı. BTK, alınan hukuki kararların sonucunda erişim yasağını kaldırdı.

Wikipedia, Türkiye'de 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmıştı. Erişim engeli için gösterilen gerekçe ise Türkiye'nin bazı terör örgütleriyle ilişkilendirildiği maddelerin yazılmasıydı. İnternet ansiklopedisinin bağlı olduğu Wikimedia Vakfı ile bakanlıklar arasında yapılan ilk görüşmeler ise olumlu sonuç vermemişti. Elbette görüşmeler ve Türkiye'deki hukuksal süreç işlemeye devam etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), herhangi bir hukuki engelin kalmaması sonucunda Wikipedia'ya ilişkin 2 yıl 9 aydır yürürlükte olan erişim engeli kararını kaldırdı. Bir başka deyişle Wikipedia ya da Türkçe adıyla Vikipedi, artık Türkiye'de yasaklı bir site değil.

BTK, Wikipedia erişim engelini kaldırdı:

Anayasa Mahkemesi 2019'un son günlerinde, Wikipedia'ya erişim engeli uygulanmaması yönünde karar vermişti. Bu karar 15 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Hemen akabinde gün içinde BTK, çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi de erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin kararını vermişti.

Erişim engelinin kaldırılmasıyla Wikimedia Vakfı tarafından yasaklara karşı tasarlanan "tr.0wikipedia.org" ya da "tr.1wikipedia.org" uzantılarıyla açılan Wiki Zero sitesi de anlamını yitirmiş oldu. Ayrıca Wikipedia'ya erişim için artık VPN kullanmaya da gerek kalmadı.

Özlemiştik, aramıza yeniden hoşgeldin Wikipedia!

Not: Wikipedia şu anda ülkemizde yeniden erişime açık, ancak yoğun ilgi nedeniyle siteye erişimde aksamalar olabilir.