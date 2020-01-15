Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'ya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu harekete geçirecek ve Wikipedia, yeniden erişime açılacak. BTK'nın birkaç saat içerisinde Wikipedia'yı yeniden erişime açması bekleniyor.

Türkiye'nin gündem maddelerinden bir tanesi, "internet ansiklopedisi" olarak da bilinen Wikipedia. Hatırlanacağı üzere Wikipedia, içerdiği bazı ibareler nedeniyle Türkiye'de uzun zamandır erişime engellenmiş durumda. Kullanıcılar, Türkiye'den Wikipedia'ya erişmek istedikleri takdirde "VPN" uygulamalarına ihtiyaç duyuyorlar. Ancak ilerleyen saatlerde böyle bir şeye gerek kalmayacak.

Wikipedia'nın kurucu olan Wikimedia Vakfı, Türkiye'de pek çok başvuru yaptı ve platformun açılması gerektiğini ifade etti. Ancak bugüne dek yapılan tüm başvurular sonuçsuz kalmıştı. Hal böyle olunca da vakıf yetkilileri, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmış, Anayasa Mahkemesi de yaptığı incelemede Wikipedia'nın kapatılmasının doğru olmadığına karar vermişti.

Wikipedia, Türkiye'de resmen açılıyor

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar, Wikipedia'nın yeniden açılacağının bir göstergesiydi ancak tüm Türkiye, Wikipedia'nın tam olarak ne zaman açılacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz günlerdeyse Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının yayınlanmasıyla birlikte Wikipedia'nın yeniden erişime açılacağını söylemişti. Şimdi beklenen oldu ve Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı.

Merakla beklenen gerekçeli karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Anayasa Mahkemesi tarafından ele alınan kararda, Wikipedia'da yer alan ve erişim engeline neden olan içeriklerin hangi sebeplerle "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" kapsamına alındığının anlaşılamadığı belirtiliyor. Gerekçeli kararda bu durumun, çeşitli kavramların geniş yorumlanması nedeniyle gerçekleştiği ifade ediliyor.

Erişim engeli, BTK tarafından açılacak

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının en dikkat çekici yanlarından bir tanesi de hakların kısıtlanmasıyla ilgili. Öyle ki; gerekçeli kararda Wikipedia'nın erişim engeline sahip olmasının hem bilgi yayma hakkına müdahale ettiği hem de Türk vatandaşların bilgiye erişme hakkını da sınırladığı ifade ediliyor.

Türkiye'deki Wikipedia konusu bugün itibarıyla sona eriyor. Zira Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararın Adalet Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilmesine karar verdi. Kararın BTK'ya iletilmesiyle birlikte Wikipedia, erişime yeniden açılacak. Wikipedia'nın, Türkiye'deki erişim engelinin son saatlerini yaşadığını açıkça belirtebiliriz.