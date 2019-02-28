Will Smith, Suicide Squad 2 Filminin Kadrosundan Çıkarıldı

Suicide Squad'ın devam filmiyle ilgili son ayarlamalar yapılırken, ilk filmin en büyük yıldızlarından Will Smith'in filmden ayrılacağı kesinleşti.

Suicide Squad'ın ilk filmi, gişede fena bir grafik çizmemiş olsa da DC'nin sinema evrenindeki karizmasını ciddi anlamda çizdirmişti. Film kırpıla kırpıla 6 dakikaya indirilmiş Joker sahneleriyle ve hem klişe hem de yavan senaryosuyla eleştirmenlerden hiç de iyi yorumlar alamamıştı.

Ancak DC'nin tıpkı Marvel gibi girift ve kendini yenileyen bir sinematik evren kurma planı var ve Suicide Squad bu konuda oldukça önemli. Yeni filmin hazırlıkları tam gaz sürerken, filmin kadrosu da yavaş yavaş şekilleniyor. Warner Bros'un kadroyu şekillendirirken iki ismi kaybetmek istemediği biliniyordu: Deadshot rolünde izlediğimiz Will Smith ve Harley Quinn rolündeki Margot Robbie.

Margot Robbie cephesinde bir sorun yok ancak Warner Bros ve Will Smith'in yolları ayrılmışa benziyor. Aslında film konusunda iki tarafın da herhangi bir sorunu veya endişesi yoktu. Ancak Smith ile Warner Bros'un takvimle ilgili düşünceleri birbirinden o kadar farklıydı ki Warner Bros, kendisini filmin kadrosundan çıkarmak durumunda kaldı. Deadshot karakteri filmde olacak mı olmayacak mı şu an için muamma.