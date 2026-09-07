Togg, Eylül 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında SUV gövde yapısına sahip T10X ve fastback tasarımlı T10F modelleri bulunuyor. Her iki model de farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.
Togg'un resmi fiyat listesinde yer alan güncel teslim fiyatlarını, model bazında versiyon seçeneklerini ve resmî fiyat listesinde belirtilen opsiyonları bir araya getirdik. İlk olarak T10X ve T10F modellerinin güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Togg fiyat listesi - Eylül 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|T10X
|1.909.048
|T10F
|1.884.980 TL
Eylül 2026 Togg fiyat listesi için geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır. Togg tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri, takas avantajları ve dönemsel satış koşulları fiyatlarda değişiklik yaratabilir.
T10X fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Teslim Fiyatı
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.909.048 TL
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.219.668 TL
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.411.000 TL
|Elektrikli
|V2 4More Obsidiyen
|3.218.137 TL
Togg T10X, markanın SUV gövde tipine sahip tamamen elektrikli modeli olarak V1 ve V2 versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Modelde standart ve uzun menzil seçeneklerinin yanı sıra çift motorlu V2 4More Obsidiyen versiyonu da bulunuyor.
T10X opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|50.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|25.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|65.000 TL
|V2
|Obsidiyen Tasarım Paketi
|100.000 TL
|V2 4More
T10F fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Teslim Fiyatı
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.884.980 TL
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.195.600 TL
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.370.930 TL
|Elektrikli
|V2 4More
|3.217.937 TL
T10F, Togg'un fastback gövde yapısına sahip tamamen elektrikli modeli olarak V1 ve V2 versiyonlarıyla sunuluyor. Standart ve uzun menzil seçeneklerine ek olarak V2 4More versiyonu da ürün gamında yer alıyor.
T10F opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|40.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|30.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|50.000 TL
|V2
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|66.000 TL
|V2 4More
|Panoramik Cam Tavan
|50.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|50.000 TL
|V2
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|50.000 TL
|V2
Togg, Eylül 2026 Finansman Seçenekleri
Togg'un güncel satış ve finansman sayfasında farklı kredi seçenekleri bulunuyor.
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T10F V2 için 900.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 90.000 TL olarak belirtiliyor.
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Aynı versiyon için 800.000 TL, 12 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 66.667 TL.
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T10F 4More için ise 1.500.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneği sunuluyor; aylık ödeme ise 150.000 TL.
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Daha uzun vadeli kredi arayanlar için T10F V2'de 1.700.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz seçeneği bulunuyor. Bu kredinin aylık ödemesi 78.008 TL.
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T10F V1 için 1.300.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz, aylık 59.653 TL ödeme seçeneği bulunuyor.
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T10F 4More için ise 1.500.000 TL, 36 ay ve %2,99 faiz ile aylık 78.094 TL ödeme seçeneği sunuluyor.
T10X tarafında ise %0 faizli seçenekler mevcut.
- T10X V2 için 700.000 TL, 10 ay ve 600.000 TL, 12 ay olmak üzere iki ayrı faizsiz kredi seçeneği sunuluyor. Aylık ödemeler de sırasıyla 70.000 TL ve 50.000 TL.
- T10X 4More için de 1.500.000 TL, 10 ay, %0 faiz seçeneği bulunuyor.
- T10X V2 için ayrıca 1.700.000 TL, 48 ay, %2,95 faiz ve aylık 78.008 TL ödeme; T10X V1 için 1.300.000 TL, 48 ay, %2,95 faiz ve aylık 59.653 TL ödeme seçenekleri yer alıyor. T10X 4More için 1.500.000 TL, 36 ay, %2,99 faiz ile aylık 78.094 TL ödeme seçeneği bulunuyor.
Togg'un güncel satış ve finansman seçeneklerinde ayrıca anlaşmalı bankalarda %100 finansman desteği kampanyası bulunuyor. Bu kampanya sınırlı sayıda T10F V2, T10X V2, T10F V2 4More ve T10X V2 4More Obsidiyen için geçerli. Ön sipariş sırasında ödenen bedel hariç araç bedelinin tamamını kapsayabiliyor, kredi tutarı araç versiyonu, araç fiyatı ve bankaya göre değişebiliyor.
Kaynak: Togg