Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 ile Gelecek Audio Intelligence’ın En İyi Özellkleri: Zamanı 15 Saniye Geri Sarabileceksiniz!

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4, "Audio Intelligence" isimli yepyeni bir özellik kazandı. Bu özellikle gelecek 4 harika işlevi derledik.

Apple’ın dünkü lansmanında en çok dikkat çeken ürünler iPhone 18 Pro ve iPhone Duo olsa da firma aynı zamanda yeni Apple Watch modellerini de bizlerle buluşturdu. Bu cihazlar da kullanıcının çok işine yarayacak harika özelliklerle geliyor.

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Yeni Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4’ün belki de en iyi özelliği “Audio Intelligence” olacak. Bu özellik, dört kritik yapay zekâ işlevini akıllı saatlere getiriyor ve günlük hayatınızı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Audio Intelligence ile gelecek 4 harika özellik

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Siri özetleri

Live Rewind (Canlı geri sarma)

Shazam entegrasyonu

Sound Recognition (Ses Tanıma)

Audio Intelligence, dahili mikrofon altyapısını kullanan yapay zekâ destekli bir sistem. Kullanıcıların günlük yaşamda veya toplantılarda kaçırdıkları anları yakalamasını ve çevredeki kritik seslere karşı farkındalıklarını korumasını amaçlıyor. Paket kapsamında kullanıcılara sunulan dört temel işlev bulunuyor.

İlk olarak Siri Recap, yani Siri Özetleri var. Bu özellik, ortam dinlemesi yaparak ekip toplantıları veya veli görüşmeleri gibi etkileşimlerden üst düzey notlar üretiyor, Siri uygulaması üzerinden incelenebilen yapay zekâ kaynaklı başlık, özet ve ana maddeler sunuyor. Live Rewind ise Digital Crown düğmesine çift basıldığında kullanıcıların "zamanda 15 saniye geriye gitmesine" imkan tanıyarak az önce konuşulanları ekranda anlık olarak transkribe edip sergiliyor. Yani bir konuşmayı kaçırırsanız geri sarıp size söylenileni görebiliyorsunuz.

Ayrıca Shazam entegrasyonu, yakında çalan müzikleri otomatik olarak tespit ederek şarkı adı ve sanatçıyı Smart Stack içerisindeki müzik tanıma widget'ında gösteriyor. İşitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için geliştirilen Sound Recognition (Ses Tanıma) özelliği ise yakındaki sesleri tanıyıp kullanıcıya bilgi verebiliyor. Alarmdan kapı zili ve bebek seslerine kadar birçok farklı sesi tanıyıp kullanıcıya gösteriyor. İşitme engelliler için harika bir işlev olduğunu söyleyebiliriz.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre Audio Intelligence özelliklerinin hiçbiri ham ses kaydı oluşturmuyor veya cihazda depolamıyor. İşlenen tüm ham sesler, S11 çipinde yer alan izole edilmiş "Secure Exclave" mimarisinde anlık olarak işleniyor ve kullanımın hemen ardından sistemden tamamen siliniyor.

Bu yeni yapay zekâ özelliklerini kullanabilmek için sadece yeni bir akıllı saate sahip olmak yeterli değil. Audio Intelligence ve Siri AI altyapısı, Apple Intelligence destekli bir iPhone modeline ihtiyaç duyacak. Özellikle Live Rewind ve Siri Recap özellikleri, iPhone 16e hariç tutulmak üzere iPhone 16 veya daha yeni bir iPhone modeliyle sınırlandırılmış durumda.