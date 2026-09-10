Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 ile Gelecek Audio Intelligence’ın En İyi Özellkleri: Zamanı 15 Saniye Geri Sarabileceksiniz!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4, "Audio Intelligence" isimli yepyeni bir özellik kazandı. Bu özellikle gelecek 4 harika işlevi derledik.

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 ile Gelecek Audio Intelligence’ın En İyi Özellkleri: Zamanı 15 Saniye Geri Sarabileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın dünkü lansmanında en çok dikkat çeken ürünler iPhone 18 Pro ve iPhone Duo olsa da firma aynı zamanda yeni Apple Watch modellerini de bizlerle buluşturdu. Bu cihazlar da kullanıcının çok işine yarayacak harika özelliklerle geliyor.

Yeni Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4’ün belki de en iyi özelliği “Audio Intelligence” olacak. Bu özellik, dört kritik yapay zekâ işlevini akıllı saatlere getiriyor ve günlük hayatınızı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İçerikten Görseller

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 ile Gelecek Audio Intelligence’ın En İyi Özellkleri: Zamanı 15 Saniye Geri Sarabileceksiniz!
adui
recap
rewind
sodn

Audio Intelligence ile gelecek 4 harika özellik

adui

Bunlar da İlginizi Çekebilir

  • Siri özetleri
  • Live Rewind (Canlı geri sarma)
  • Shazam entegrasyonu
  • Sound Recognition (Ses Tanıma)

recap

Audio Intelligence, dahili mikrofon altyapısını kullanan yapay zekâ destekli bir sistem. Kullanıcıların günlük yaşamda veya toplantılarda kaçırdıkları anları yakalamasını ve çevredeki kritik seslere karşı farkındalıklarını korumasını amaçlıyor. Paket kapsamında kullanıcılara sunulan dört temel işlev bulunuyor.

rewind

İlk olarak Siri Recap, yani Siri Özetleri var. Bu özellik, ortam dinlemesi yaparak ekip toplantıları veya veli görüşmeleri gibi etkileşimlerden üst düzey notlar üretiyor, Siri uygulaması üzerinden incelenebilen yapay zekâ kaynaklı başlık, özet ve ana maddeler sunuyor. Live Rewind ise Digital Crown düğmesine çift basıldığında kullanıcıların "zamanda 15 saniye geriye gitmesine" imkan tanıyarak az önce konuşulanları ekranda anlık olarak transkribe edip sergiliyor. Yani bir konuşmayı kaçırırsanız geri sarıp size söylenileni görebiliyorsunuz.

sodn

Ayrıca Shazam entegrasyonu, yakında çalan müzikleri otomatik olarak tespit ederek şarkı adı ve sanatçıyı Smart Stack içerisindeki müzik tanıma widget'ında gösteriyor. İşitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için geliştirilen Sound Recognition (Ses Tanıma) özelliği ise yakındaki sesleri tanıyıp kullanıcıya bilgi verebiliyor. Alarmdan kapı zili ve bebek seslerine kadar birçok farklı sesi tanıyıp kullanıcıya gösteriyor. İşitme engelliler için harika bir işlev olduğunu söyleyebiliriz.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre Audio Intelligence özelliklerinin hiçbiri ham ses kaydı oluşturmuyor veya cihazda depolamıyor. İşlenen tüm ham sesler, S11 çipinde yer alan izole edilmiş "Secure Exclave" mimarisinde anlık olarak işleniyor ve kullanımın hemen ardından sistemden tamamen siliniyor.

Bu yeni yapay zekâ özelliklerini kullanabilmek için sadece yeni bir akıllı saate sahip olmak yeterli değil. Audio Intelligence ve Siri AI altyapısı, Apple Intelligence destekli bir iPhone modeline ihtiyaç duyacak. Özellikle Live Rewind ve Siri Recap özellikleri, iPhone 16e hariç tutulmak üzere iPhone 16 veya daha yeni bir iPhone modeliyle sınırlandırılmış durumda.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27 ile Yeni "iPhone Handoff" Özelliği Geliyor: Peki Ne İşe Yarıyor ve Nasıl Çalışacak?

iOS 27 ile Yeni "iPhone Handoff" Özelliği Geliyor: Peki Ne İşe Yarıyor ve Nasıl Çalışacak?

Yeni Sosyal Medya Platformunun Twitter Adını Kullanmasına İzin Verilmedi: Adı Artık "Tweet.App"

Yeni Sosyal Medya Platformunun Twitter Adını Kullanmasına İzin Verilmedi: Adı Artık "Tweet.App"

iOS 26.6.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.6.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Windows 11 İçin Yayımlanan Son Güncelleme Bilgisayarların Masaüstünü Bozmaya Başladı! Şirketten Açıklama Geldi

Windows 11 İçin Yayımlanan Son Güncelleme Bilgisayarların Masaüstünü Bozmaya Başladı! Şirketten Açıklama Geldi

Hesap Açma Zorunluluğu Kalkıyor: Artık WhatsApp Hesabı Olmayan Kişileri de Arayabileceksiniz!

Hesap Açma Zorunluluğu Kalkıyor: Artık WhatsApp Hesabı Olmayan Kişileri de Arayabileceksiniz!

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Tesla Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Tesla Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!

Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!

iPhone 18 Pro ve Katlanabilir iPhone Bugün Tanıtılıyor! Nasıl İzlenir? Saat Kaçta?

iPhone 18 Pro ve Katlanabilir iPhone Bugün Tanıtılıyor! Nasıl İzlenir? Saat Kaçta?

"İlk Katlanabilir iPhone" iPhone Duo Tanıtıldı: İşte Fiyatı, Özellikleri, Tasarımı ve Öne Çıkan Yenilikleri

"İlk Katlanabilir iPhone" iPhone Duo Tanıtıldı: İşte Fiyatı, Özellikleri, Tasarımı ve Öne Çıkan Yenilikleri

Eylül 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 974 Bin TL İndirim Var!

Eylül 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 974 Bin TL İndirim Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com