Windows 10'u Çok Daha 'Modern' Hale Getiren Konsept

Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni Windows 10 konsepti, dünyanın en popüler işletim sistemlerinden Windows 10'u çok daha modern ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinin başında gelen Microsoft, Windows 10 ile 1 milyardan fazla cihaza hizmet veriyor ve şirket, yeni bir işletim sistemi ortaya koymaktansa Windows 10’u güncellemeyi ve yenilemeyi tercih ediyor.

Windows 10’un PC kullanıcılarına sunulmasının üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen işletim sistemi, henüz ciddi bir tasarım değişikliği yaşamış değil. Bu durum, grafik tasarımcıların Windows 10 için sık sık yeni konsept tasarımlar oluşturmasına, bizim de bu konseptleri sizlerle paylaşmamıza neden oluyor.

Windows 10 için en yeni konsept tasarım, fraaaaa4 adlı bir Reddit kullanıcısından geldi. Konsept, tek bir ekran görüntüsünden oluştuğundan arayüz hakkında detaylı bilgi paylaşmak zor ancak göze çarpan en büyük değişiklik daha oval pencere kenarları, bulanık arka plan ve yenilenen pencere menüsü olabilir.

Bildiğiniz gibi Microsoft, Windows 8’den bu yana işletim sisteminde köşeli tasarım çizgileri benimsiyor. fraaaaa4’ün konsepti ise görev çubuğundan pencerelere kadar işletim sistemindeki neredeyse tüm öğelere oval köşeler kazandırıyor. Ayrıca fraaaaa4, işletim sisteminin pencereler için mevcut tek renk arka planını bulanık, yarı şeffaf arka plan ile değiştiriyor ki bu tasarımın işletim sisteminin görünümünü MacOS’a benzettiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.