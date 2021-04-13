Microsoft'un yılın ikinci yarısında yayınlaması beklenen Windows 10 Sun Valley güncellemesinden yeni bir ekran görüntüsü sızdırıldı. Windows Terminal uygulamasını gösteren ekran sızıntısı, Microsoft'un pencere köşelerini ne kadar ovalleştireceğini ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft’un mevcut en güncel işletim sistemi olan Windows 10 için büyük bir tasarım güncellemesi üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Konuyla ilgili sızıntılardan bir yenisi daha gerçekleşti ve Windows Terminal uygulamasının oval köşelere sahip tasarımından bir ekran görüntüsü ortaya çıktı.

2015 yılında kullanıcıların hizmetine sunulan Windows 10, piyasaya sürüldüğü günden bu yana büyük bir tasarım güncellemesi almadı. Popüler masaüstü ve mobil işletim sistemlerinin oval tasarımlarına karşı son derece keskin ve köşeli bir tasarıma sahip olan Windows 10, bu nedenle kullanıcılar tarafından da eleştirilmeye başlanmıştı.

Bir Microsoft çalışanı tarafından önce paylaşılan sonra silinen bir tweette yer alan ekran görüntüsü, Microsoft’un tasarımını güncelleyeceği ilk uygulamanın Windows Terminal olabileceğini gösteriyor. Ekran görüntüsünde yer alan pencere kenarlarına baktığımızda Microsoft’un uygulama ekranlarının köşelerini macOS’u aratmayacak seviyede ovalleştireceğini gösteriyor.

Yukarıda ve aşağıda yer alan ekran görüntüleri ise Windows 10 Sun Valley güncellemesi hakkında daha önce ortaya çıkmış sızıntı ekran görüntüleri. Önceki ekran görüntüleri ile Microsoft çalışanı tarafından önce paylaşılıp sonra silinen ekran görüntüsünü karşılaştırdığımızda Microsoft'un köşelerdeki oval tasarımı artırdığını söyleyebiliriz.

Yine de Microsoft henüz Sun Valley kod adına sahip güncelleme ile ilgili bir önizleme sürümü yayınlamadığından şu an için yukarıda yer alan ekran görüntüleri de dahil olmak üzere ortaya çıkan herhangi bir sızıntının kesin olarak Windows 10’a geleceğinin bir garantisi olmadığını hatırlatalım. Ancak sızıntılar değişiklikleri garanti etmese de Microsoft’un tasarımı ovalleştirme isteğinin bir göstergesi kabul edilebilir.