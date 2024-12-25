Windows 11 24H2 güncellemesinin yeni bir soruna daha yol açtığı tespit edildi. Microsoft'un açıklamasına göre bu güncelleme, ekim ve kasım aylarında yayımlanan güvenlik güncellemelerinin yüklenmesini engelliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, şu sıralar Windows 11'in "24H2" kodlu özellik güncellemesindeki sorunlarla uğraşıyor. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu güncellemenin bilgisayarları bozduğunu gözler önüne sermişti. Hatta Microsoft, Windows 11 24H2'nin dağıtımını bir süreliğine durdurmuştu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Windows 11 24H2 sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Microsoft'un yaptığı resmî açıklamaya göre eğer bu güncellemeyi USB gibi bir medya cihazı ile bilgisayarınıza kurduysanız KB5044284 (Ekim 2024) ve KB5046617 (Kasım 2024) kodlu güvenlik güncellemelerini yükleyemeyeceksiniz.

Sorunun çözümü basit: Birinden vazgeçmek

Microsoft, sorun yaşayan kullanıcılar için çok basit bir çözüm yolu sundu. Ya Windows 11 24H2'den ya da KB5044284 ve KB5046617 güncellemesinden vazgeçmek. Yapılan bu açıklama, Microsoft'un da yaşanan sorunlardan sıkılmış olduğunu düşündürüyor.

Bu arada; söz konusu sorunun Windows 11 24H2'nin bir medya oynatıcı aracılığıyla yüklendiği cihazları etkilediğini bir kez daha belirtelim. Diyelim ki Windows Update aracılığıyla Windows 11 24H2 güncellemesini yüklediniz. Ekim ve kasım aylarında yayımlanan güvenlik güncellemeleri, bu senaryoda herhangi bir sorun oluşturmayacak.