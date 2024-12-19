Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesini bir kez daha durdurdu. Nedeni ise oyunlarda ve bilgisayarların ses cihazlarında problem yaratması.

Microsoft’un yakın zamanda yayımladığı Windows 11 24H2 güncellemesi, sunduğu yeniliklerle değil, yarattığı sorunlarla gündeme gelmişti. Oyunlarda problemlerden bilgisayarların kapanmasına kadar birçok farklı şeye neden oluyordu. Hatta şirket, bir ara Ubisoft oyunlarının yüklü olduğu bilgisayarlara kısa süreliğine güncelleme vermeyi bile durdurmuştu.

Bugün ise benzer bir gelişme daha yaşandı. Microsoft, Windows 11’in 24H2 güncellemesini bir kez daha geçici süreliğine askıya aldı.

Oyunlarda ve ses konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle durduruldu

Birçok kişi, 24H2 güncellemesini yaptıktan sonra oyunlar ve ses konusunda problemler yaşamaya başladığını bildirdi. Örneğin AutoHDR’ın aktif olduğu PC’lerde oyunlar sırasında yanlış renkler gösteriliyordu. AutoHDR’ı kapatarak geçici bir çözüm sağlamak mümkündü ancak sorun tamamen ortadan kaldırılamamıştı. Şirket, cihazları manuel olarak güncellemenin bir faydası olmayacağını da eklemiş.

Ses sorunu ise hiçbir çözümü olmaması nedeniyle daha kötü. Şikâyetlere göre cihazların kendi hoparlörleri, bağlanan Bluetooth hoparlörler ve Bluetooth kulaklıklar yeni güncelleme yapıldıktan sonra çalışmamaya başlamış. Bazıları, hiçbir uygulamanın bu ses cihazlarını görmediğini de eklemiş. Yani direkt bilgisayarlarda sesi kesen bir sorun var.

Yani anlayacağınız 24H2’nin hâlâ ciddi sorunları var. Şirket, bunlara çözüm getirdikten sonra güncellemeyi yeniden sunmaya başlayacak. Ne zaman olacağı belirsiz.