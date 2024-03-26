Eski bir Microsoft çalışanı, bizzat üzerinde çalıştığı bir özelliğin 30 yıldır hiçbir değişim yaşamadan kullanılmaya devam ettiğini açıkladı. Peki Windows işletim sistemindeki o özellik neydi?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Windows işletim sistemi yolculuğu, bundan çok uzun zaman önce başladı ve yıllar boyunca da evrilerek devam etti. Bugün Windows 95 ile Windows 11 arasında dağlar kadar fark var. Şirket, işletim sisteminin hemen her yerinde değişiklik yaptı. Windows 11, bugün günümüzün en gelişmiş teknolojilerine destek veriyor.

Ancak bir özellik var ki ilk kez geliştirilmesinin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir değişiklik yapılmadı. Windows 95 ile kullanıcılara sunulan o özellik, Windows 11'de de hiç değişmeden kullanılıyor. Peki neydi bu özellik? Microsoft, neden böyle bir şey yapma gereksinimi duydu?

Windows'un ikonik "Biçimlendir" özelliği, 30 yıldır hiçbir değişikliğe uğramadı!

Windows'un Biçimlendir özelliğini bilirsiniz. Bu hizmet, bilgisayara taktığınız tüm haricî disklerin içinde bulunan tüm dosyaları siler, cihazı yeniden kullanıma hazır hâle getirir. İşte Microsoft, bu özelliğe yıllardır dokunmadı. Özellik, 30 yıl önce nasılsa bugün de öyle duruyor. Peki Microsoft, neden böyle bir şey yaptı? Biçimlendir, neden bugüne dek hiç değişmedi?

Eski bir Microsoft çalışanı, Biçimlendir'in hikâyesini anlattı

Windows Biçimlendir ile ilgili açıklamalarda bulunan isim, eski bir Microsoft çalışanı olan Dave Plummer oldu. Bu araç üzerinde bizzat çalıştığını aktaran Plummer, Biçimlendir'in hikâyesini şu sözlerle anlattı:

Biçimlendir iletişim kutusunu 1994'ün sonlarında yağmurlu bir Perşembe sabahı Microsoft'ta yazmıştım, sanırım öyleydi.



Milyonlarca kod satırını Windows95 kullanıcı arayüzünden NT'ye taşıyorduk ve Biçimlendir, WindowsNT'nin Windows95'ten yeterince farklı olduğu ve bazı özel kullanıcı arayüzü bulmamız gereken alanlardan yalnızca biriydi.



Bir parça kağıt çıkardım ve bir diski biçimlendirmeyle ilgili olarak dosya sistemi, etiket, küme boyutu, sıkıştırma, şifreleme vb. gibi yapabileceğiniz tüm seçenekleri ve seçimleri yazdım.



Daha sonra VC++2.0'da yapmanız gereken tüm seçimlerin yaklaşık olarak yapmanız gereken sıraya göre basit bir yığınını düzenlemek için Kaynak Düzenleyiciyi kullandım. Zarif değildi ama zarif kullanıcı arayüzü gelene kadar idare ederdi.



Bu yaklaşık 30 yıl önceydi ve arayüz hâlâ o Perşembe sabahındaki geçici arayüzüm, bu yüzden "geçici" çözümler üretirken dikkatli olun!



Ayrıca boyut sınırı için karar vermem gerekiyordu ve FAT birimi için biçimlendirme boyutunun 32 GB ile sınırlandırılmasını tercih ettim. Bu sınır da o sabah keyfî bir seçimdi ve kalıcı bir yan etki olarak üzerimize yapışan bir sınırdı...