Microsoft'un Windows 11 için geliştirdiği telefon bağlantısı özelliği artık daha akıcı ve kullanışlı olacak.

Microsoft bir süredir Windows 11'in Başlat menüsünde bir Telefon Bağlantısı özelliği sunuyordu. Bu özellik Microsoft'un beklediği kadar popüler olmamıştı. Yeni özellikler ile birlikte telefon bağlantısı özelliği daha akıcı ve daha gelişmiş hâle gelecek.

Windows 11 Insider topluluğunda yer alan kullanıcıların fark ettiği değişiklik ile birlikte, bağlantı programının alt kısmında "Telefona gönder" gibi seçeneklerin yer alacağı ortaya çıktı. Diğer eklenecek özellikler arasında ise "Telefon Bağlantısını Aç", "Telefon ekranını aç", "Son etkinliği özelleştir" ve "Başlangıç ayarları" gibi diğer seçenekler bulunuyor. Daha fazla seçenek sağlayan bu menünün kullanıcılara yayılmaya başladığı görülüyor.

Eşlikçi uygulama daha da gelişiyor

Windows 11 için akıllı telefon eşlikçi uygulaması ilk yayımlandığında bu türden seçenekler mevcut değildi. Telefon Bağlantısı ile şu anda telefonların pil durumuna bakmak, mesajları ve aramaları görmek, telefon içindeki fotoğraflara erişebilmek de mümkün oluyor. Bu özellik hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor.

Microsoft yakın zamanda Dev ve Beta kanalları için de bir çift Windows 11 kurulumu (KB5044388 & KB5044386) yayımlamıştı. Yeni özellik muhtemelen bu yapılarda da karşımıza çıkacak. Microsoft'un Telefon Bağlantısı için yeni özellikleri test ettiği bir süredir biliniyordu.

Başlat menüsünün eşlikçi uygulaması, her iki cihazda da görülebilen özel widget'lara sahip. Aynı anda yalnızca iki eşlikçi cihaz görüntülenebiliyor. Bu da Başlat menüsünü daha özelleştirilebilir kılıyor.