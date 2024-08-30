Microsoft, Windows 11'de uyumsuz donanımlar için sıkı kısıtlamalar getiriyor. Bu değişikliklerle eski donanımların kullanımı zorlaşıyor.

Windows 11, piyasaya sürüldüğünde, bazı eski bilgisayar kullanıcıları sistem gereksinimlerinin fazla yüksek olduğunu düşünerek şaşkınlık yaşadı. Microsoft, TPM 2.0 desteği olmayan eski işlemcilerin Windows 11 ile uyumlu olmadığını açıkladı.

Bu durum birçok kişinin bilgisayarlarını yükseltme veya yeni bilgisayar alma zorunluluğu hissetmesine neden oldu. Ancak bazı kullanıcılar uyumsuz donanımlarla Windows 11 yüklemek için çeşitli yöntemler buldu. Microsoft ise bu yöntemlere karşı önlemler alarak durumu sıkılaştırıyor.

Microsoft sert önlemler alıyor

Microsoft, Windows 11'de uyumsuz donanımların kullanılmasını zorlaştırmak için çeşitli adımlar atıyor. İlk olarak, POPCNT desteği olmayan işlemcilerin Windows 11'de çalışmasına izin verilmedi. Ayrıca, TPM kontrolünü geçmek için kullanılan bazı yükleme yöntemleri tespit edilip kapatıldı. Şirket, uyumsuz donanımları 2025 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmayı ve kullanıcıları Windows 11 uyumlu bilgisayarlara geçirmeyi hedefliyor.

Microsoft'un bu politikası eski donanımları kullananların Windows 11'den mahrum kalmalarına yol açabilir ve bu durum yeni bilgisayar satın alımını teşvik edebilir. Ancak üçüncü taraf şirketler Windows 10 desteğini sürdürdüğü sürece Microsoft'un stratejisinin ne kadar etkili olacağı konusu ise belirsizliğini koruyor. Windows 11'in uyumsuz donanımlarda kullanımının zorlaşması, gelecekte daha da fazla kullanıcıyı etkileyecek gibi gözüküyor.