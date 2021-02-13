WinRAR Alternatifi 10 Dosya Sıkıştırma Programı

Verilerinizi sıkıştırarak çok daha küçük boyutlarda paylaşmanıza ve ZIP dosyalarını açmanıza imkan sağlayan WinRAR alternatifi pek çok program bulunuyor. WinRAR benzeri programlar nelerdir, nasıl indirilir, nasıl kullanılır gibi soruları yanıtladık ve her bir programın öne çıkan özelliklerini anlattık.

İlk kez 1995 yılında Alexander Roshal tarafından geliştirilen ve daha sonra Eugene Roshal tarafından güncellemeleri hazırlanan WinRAR sıkıştırma programı, uzun yıllardır Windows kullanıcılarının olmazsa olmaz programlarından bir tanesidir. Elbette bu süreçte daha pek çok geliştirici tarafından WinRAR alternatifi programlar geliştirildi ve birçoğu yeni özellikler ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

WinRAR alternatifi olarak kullanabileceğiniz pek çok farklı dosya sıkıştırma programı bulunuyor. Bu dosya sıkıştırma programlarının temel kullanımı ücretsiz olsa da bazı ücretli abonelik paketleri de sunuluyor. Listemizdeki WinRAR alternatifi programlar, alıştığınız dosya sıkıştırma ve ZIP dosyalarını açma hizmetinin yanı sıra günümüz teknoloji şartlarında işinizi kolaylaştıracak daha pek çok özelliği de beraberinde getiriyor.

WinRAR alternatifi en iyi dosya sıkıştırma programları:

B1 Free Archiver

Bandizip

Quick Zip

Ashampoo Zip

7-Zip

Hamster Zip Archiver

BreeZip

PeaZip

Zipware

ExtractNow

B1 Free Archiver, son derece basit bir arayüze sahiptir. Windows, Linux ve Android işletim sistemlerinde sorunsuzca çalışmasının yanı sıra yalnızca çevrimiçi olarak da kullanabilirsiniz. Yani programı cihazınıza indirmeden, internet sitesine yüklediğiniz verileri kısa süre içinde sıkıştırılmış dosya olarak alabilirsiniz. B1 Free Archiver süsten uzak, yalnızca işini yapan ve cihazlarda çok yer kaplamayan bir programdır.

WinRAR alternatifi programlar arasında öne çıkan Bandizip’in en dikkat çeken özelliği kendine ait bir virüs tarama aracının olmasıdır. Programa sıkıştırmak üzere yüklediğiniz veriler ya da program üzerinden açmak istediğiniz bir dosya, işlem öncesi program tarafından bir virüs taramasına tabi tutulur. Bandizip aynı zamanda çok çekirdekli sıkıştırmayı da desteklediği için çok çekirdekli bilgisayarda son derece hızlı bir şekilde dosya sıkıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Quick Zip de süsten uzak, yalnızca işini yapan ücretsiz bir dosya sıkıştırma programıdır. Sürükleyip bırakarak sıkıştırmak istediğiniz dosyaları programa ekleyebilir, sıkıştırma aralığını ayarlayarak maksimum alan kazanabilir ve yorum ekleme özelliği ile dosyayı paylaştığınız kişileri dosya hakkında bilgilendirebilirsiniz. Quick Zip aynı zamanda çok bölmeli arayüzü ile dosyaların içeriğini kolayca görmenizi de sağlıyor.

Ashampoo Zip’in WinRAR alternatifi programlar arasında öne çıkmasının en önemli nedeni, ücretsiz programlarda zor bulunan bir özellik olan bozuk arşivleri onarma hizmetidir. Açılmayan, hasarlı ZIP dosyalarını büyük oranda onarmaya yardımcı olur. Ashampoo Zip aynı zamanda Google Drive, One Drive ve Dropbox gibi bulut depolama hizmetlerine hızlı yükleme yapmanızı sağlayan bir bulut tarayıcıya da sahip.

MacOS da dahil olmak üzere pek çok işletim sisteminde sorunsuz olarak çalışabilen ücretsiz dosya sıkıştırma programı 7-Zip, diğer programlardan %10 daha başarılı bir sıkıştırma yaptığını iddia ediyor. 7-Zip üzerinden yaptığınız bir işlem sonrası %70 sıkıştırma ve kendi özel formatı olan 7z ZIP formatına sahip bir dosya elde ederseniz. 7z pek çok dosya sıkıştırma programında açılabilen bir formattır. Üstelik 7-Zip cihazınızda hissedilmeyecek kadar küçük bir boyuta sahiptir.

Hamster Zip Archiver dosya sıkıştırma programı, yeni başlayanlar için ideal bir programdır. Son derece temel özelliklere sahip bir arayüz ile gelen program üzerinden dosya sıkıştırma ve ZIP dosyalarını açma işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Tüm ZIP dosya formatlarını desteklemiyor olsa da dediğimiz gibi yeni başlayanlar için temel hizmetleri başarılı bir şekilde yerine getirdiği söylenebilir.

BreeZip dosya sıkıştırma programının en öne çıkan özelliği, ücretsiz dosya sıkıştırma programlarında her zaman olmayan başarılı bir önizleme sunuyor olmasıdır. Program üzerinden sıkıştırdığınız ya da açmak istediğiniz bir ZIP dosyasının içindeki verileri, dosyayı açmadan program üzerinden görme imkanınız var. BreeZip ile aynı zamanda şifrelenmiş ZIP dosyaları oluşturabilir ve şifreli ZIP dosyalarını açabilirsiniz.

PeaZip’i Winrar alternatifi programlar arasında öne çıkaran özellik; 150’den fazla ZIP dosya formatını destekliyor olmasıdır. Onlarca farklı dosya formatını sıkıştırabildiğiniz ve açabildiğiniz PeaZip, bilgisayarınızda yalnızca 10 MB bir alan kaplıyor. Sıkıştırma ve açma işlemleri sırasında kullanıcılara pek çok farklı işlevsel hizmet sunan program yalnızca Windows ve Linux işletim sistemlerinde çalışıyor.

Zipware, WinRAR alternatifi programlar arasında en eğlenceli arayüze sahip dosya sıkıştırma programıdır. Programın arayüzünde farklı işlemler için yerleştirilen butonların her biri farklı bir renkle karşımıza çıkıyor. Eğlenceli olmasının yanı sıra işlevsel de olan Zipware’in de kendine ait bir virüs tarama aracı bulunuyor. Program üzerinden açmak ya da sıkıştırmak istediğiniz dosyaları virüs taramasına tabi tutabilirsiniz. Üstelik program cihazınızda yalnızca 3 MB alan kaplıyor.

ExtractNow; kendi halinde, temel işlemleri yerine getiren, son derece uyumlu bir dosya sıkıştırma programıdır. Öyle ki Windows 98 sürümünde bile sorunsuzca çalışacaktır. Basit ve iddiasız bir program gibi görünse bile dosya açma ve sıkıştırma işlemlerini son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirir. Ayrıca program üzerinden açtığınız ZIP dosyalarının bilgisayarınızdaki farklı bir klasöre otomatik olarak yedeklenmesini sağlayan bir özelliğe de sahiptir.

Pek çok yeni, işlevsel özelliği ile öne çıkan ve kapladıkları alan ile neredeyse görünmez olan WinRAR alternatifi en iyi dosya sıkıştırma programlarını listeledik. Programların sunduğu kendine has özelliklerden kullanıcı alışkanlıklarınıza en uygun olanı seçerek dosya sıkıştırma ve açma işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.