X, geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla Brezilya'da yasaklandı. Peki neden böyle bir karar alındı? Gelin tüm yaşananlara bir göz atalım.

X ve Brezilya arasında bir süredir devam eden gerginlik, geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla iyice alevlenmişti. Cuma günü akşam saatlerinde alınan bir kararla platformun ülkede yasaklandığı duyurulmuştu.

Karar, Brezilya Yüksek Mahkemesi’nden geldi. Nedeninin ise Musk’ın yasal temsilci atamayı reddetmesi ve dezenformasyon yaydığı için kaldırılması istenen hesapları kaldırmaması olduğu aktarıldı. Yasağın, tüm emirlere uyana ve hâlihazırdaki cezalarını (3 milyon dolar civarı) ödeyene kadar devam edeceği ifade edildi.

İlk uygulama mağazlarından kaldırılması talep edildi, VPN kullanarak girmek bile yasaklandı

Yasak kapsamında mahkeme, sosyal medya platformunun Apple ve Google’ın uygulama mağazalarından kaldırmasını da talep etti. Hatta bunun için şirketlere 5 günlük süre tanındığı belirtildi.

Karar, yalnızca X’in ülkedeki insanlar tarafından erişimini kısıtlamıyor. Buna ek olarak VPN kullanarak girmeye çalışmayı da suç hâline getiriyor. Öyle ki VPN ile erişen herkese günlük 8.900 dolar civarına denk gelen ceza verileceği aktarılmış.

X ve Musk arasındaki gerginlik bir süredir devam ediyor

Musk, bir süredir Brezilya Yüksek Mahkemesi ile atışıyordu. Haftalar önce mahkemenin kararını reddetmiş, istenen hesapları engellemeyi “sansür” olarak nitelendirmişti. Buna ek olarak Brezilya ofisini de kapatmıştı.

X’in Brezilya’da erişime engellenmesi tüm dünyada gündem oldu. Birçok insan, kararı eleştirerek platformun kapatılmasına tepki yağdırdı.

Karar, sonrasında yumuşatıldı, X’in mağazalardan kaldırılmamasına karar verildi

Mahkeme, bir süre sonra yasağı hafifletme kararı aldı. Bu nedenle de 5 gün süre tanıdığı uygulama mağazalarından talebini geri çekti. X’in App Store ve Google Play’de kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Ancak erişim yasağı konusunda bir değişiklik yapılmadı. Hâlâ ülkedeki insanların platforma erişimi kısıtlanmış durumda. Neler olacağını zamanla göreceğiz.