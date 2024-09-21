ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal medya şirketlerinin verilerimizi çaldıklarını ve milyarlarca dolar gelir elde ettiklerini tespit etti. Üstelik platformlar, istesek bile verilerimizi silmiyorlar.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal medya platformlarıyla ilgili dikkat çeken bir rapor hazırladı. Bu raporda, sosyal medya şirketlerinin kullanıcı verilerini çaldıkları, çocuk ve gençleri koruma noktasında da yetersiz oldukları belirtildi. Aslında hepimizin bildiği bir husus, FTC'nin raporu ile doğrulanmış oldu.

FTC yetkilileri, rapor kapsamında 9 şirketten bilgi topladı. Bu şirketler; Facebook, WhatsApp, Twitch, YouTube, ByteDance, Reddit, Discord, X ve Snap'ti. Yani dünyanın en popüler sosyal ağlarıydılar. Toplanan bilgiler ise kişisel ve demografik bilgilerin nasıl toplandığı, izlendiği ve kullanıldığı ile ilgiliydi. Yapılan inceleme sonucunda, şirketlerin çok miktarda veri topladıkları ve bunları süresiz olarak saklayabildikleri tespit edildi. Üstelik firmalar, kullanıcıları olmayan bireylerin bile verilerini toplamışlardı.

Verilerimiz, şirketlere milyarlarca dolar para olarak geri dönüyor

Konuyla ilgili açıklama yapan isim, FTC Başkanı Lina M. Khan oldu. Lina M. Khan, yaptıkları incelemede sosyal medya şirketlerinin söz konusu veriler sayesinde milyarlarca dolarlık gelir elde ettiklerini söyledi. Ancak Lina M. Khan'a göre bu durum, özellikle de çocukları ve gençleri tehdit ediyor.

Bu arada; raporda çok ilginç bir detay var. FTC raporuna göre sosyal medya şirketleri, kullanıcılardan bildirim alsalar bile onlara ait verileri tam anlamıyla silmiyorlar. Ancak bu verilerin neler olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Yani siz, bir platformdaki varlığınızı sildiğinizi düşünseniz bile işin aslı pek de öyle olmuyor...