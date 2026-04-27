Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

X’in WhatsApp Rakibi Mesajlaşma Uygulaması XChat, iPhone’lar İçin Kullanıma Sunuldu

X, bağımsız mesajlaşma uygulaması **XChat**’i iPhone ve iPad kullanıcıları için yayımladı. Uygulama; X kişileriyle mesajlaşma, grup sohbetleri, dosya paylaşımı, sesli ve görüntülü arama gibi özelliklerle geliyor.

X’in WhatsApp Rakibi Mesajlaşma Uygulaması XChat, iPhone’lar İçin Kullanıma Sunuldu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Elon Musk’ın sahibi olduğu X, uzun süredir gündemde olan “her şeyin uygulaması” hedefi için yeni bir adım daha attı. Şirket, bu kez sosyal medya tarafındaki mesajlaşma deneyimini ayrı bir uygulamaya taşıdı.

XChat isimli yeni uygulama, iPhone ve iPad kullanıcıları için App Store’da kullanıma sunuldu. Yani X’teki kişilerinizle mesajlaşmak için artık ana uygulamaya bağlı kalmanız gerekmiyor. XChat, doğrudan mesajlaşmaya odaklanan ayrı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

X’in WhatsApp Rakibi Mesajlaşma Uygulaması XChat, iPhone’lar İçin Kullanıma Sunuldu
s6d4fd6s5f46ds5f45ds6

XChat, X’teki kişilerinizle ayrı bir uygulama üzerinden mesajlaşmanızı sağlıyor

s6d4fd6s5f46ds5f45ds6

XChat’in temel mantığı oldukça basit. Uygulama, X hesabınızdaki kişilerle ayrı bir mesajlaşma alanı üzerinden iletişim kurmanızı sağlıyor. Böylece sosyal medya akışı, gönderiler ve bildirimler arasında kaybolmadan doğrudan sohbetlere odaklanabiliyorsunuz.

Uygulamada birebir mesajlaşmanın yanı sıra grup sohbetleri de bulunuyor. Ayrıca dosya paylaşımı, sesli arama ve görüntülü arama gibi artık modern mesajlaşma uygulamalarında standart hâle gelen özellikler de XChat’e eklenmiş durumda.

XChat özellikleri neler?

XChat, yalnızca “X’in ayrı DM uygulaması” olarak düşünülmemeli. Çünkü şirket, uygulamayı WhatsApp, Telegram ve Signal gibi popüler mesajlaşma servislerine rakip olacak şekilde konumlandırıyor.

Uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında uçtan uca şifreleme, PIN koruması, kaybolan mesajlar, mesaj düzenleme ve silme, ekran görüntüsü engelleme, dosya paylaşımı, sesli arama ve görüntülü arama yer alıyor.

Gizlilik tarafında iddialı ama soru işaretleri de var

XChat’in en çok öne çıkarılan taraflarından biri gizlilik. X, uygulamada uçtan uca şifreleme ve PIN koruması gibi özelliklerin bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca ekran görüntüsü engelleme ve kaybolan mesajlar gibi seçenekler de kullanıcıların sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını hedefliyor.

Ancak burada önemli bir detay var. XChat’in güvenlik vaatleri şimdilik X’in kendi açıklamalarına dayanıyor. WhatsApp ve Signal gibi uygulamalarda alıştığımız bağımsız güvenlik incelemeleri, açık teknik belgeler ve uzun süreli kullanım deneyimi XChat için henüz aynı seviyede değil. Bu yüzden uygulamanın güvenlik tarafında nasıl bir performans göstereceğini zamanla göreceğiz.

İndirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

XChat şu anda iPhone ve iPad kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Android sürümüyle ilgili ise henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmış değil. Yani uygulamayı denemek isteyen Android kullanıcılarının bir süre daha beklemesi gerekecek.

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

