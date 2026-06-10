WhatsApp'ın Kasım 2026 itibarıyla desteğini keseceği iPhone'lar belli oldu.

Çoğu uygulamada olduğu gibi WhatsApp da zaman geçtikçe eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor. iPhone modelleri de bunlardan biri. Düzenli olarak eski iOS sürümüne sahip iPhone’lar için WhatsApp desteği sonlandırılıyordu. Şimdi ise bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.

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WhatsApp’ın Kasım 2026 itibarıyla desteğini sonlandıracağı iPhone’lar belli oldu. WABetaInfo’nun aktardığına göre uygulama, kasımdan itibaren bazı iPhone’larda artık kullanlamayacak.

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iOS 15.5 ve altı sürüme sahip iPhone’ların WhatsApp desteği Kasım 2026 itibarıyla kesilecek

Gelen bilgilere göre Meta bünyesindeki platform, Kasım 2026 itibarıyla iOS 15.5 ve altı sürümlere sahip tüm iPhone’lara olan desteğini kesecek. Bu cihazlar, sonrasında WhatsApp’ın yeni özelliklerinden, güncellemelerinden yararlanamayacaklar. Firma daha öncesinde iOS 15 ve altına desteğini kesmişti. Şimdi ise bu sınır iOS 15.5’e yükseltildi.

Eğer iOS 15.5 veya altında bir sürüme sahipseniz ve WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız telefonunuzu güncellemeniz gerekiyor. Her yıl WhatsApp’a onlarca yeni özellik geliyor ve onları düzgün çalıştırmak için daha modern donanım ve yazılımlara ihtiyaç oluyor. Eski telefonlar ve sürümler bu gereksinimleri karşılayamadıkları için de destekleri bir süre sonra kesiliyor.