Steam'in Yeni Ana Sayfa Tasarımı Yayında: İşte Gelen Tüm Yenilikler!

Daha geniş, daha yüksek çözünürlüklü görseller, yeni kişiselleştirilmiş bölümler ve daha fazlası artık yayında.

Yenilenmiş Steam mağazası ana sayfası bugün itibarıyla kullanıma girdi.

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Bir süredir beta test süreciyle kullanılabilen Steam'in yeni ve benzersiz tasarıma sahip ana sayfası, bugün itibarıyla tüm kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

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Tamamen yeni bir tasarım

Yıllar içinde yeni bölümlerle birlikte oyunları keşfetmeniz ve oyunlar hakkında bilgi edinmeniz için daha fazla yöntem eklendi.

Bu güncelleme ile ana sayfanın daha düzenli görünmesi amaçlanıyor. Her bölümde yer alan farklı araç ve bilgiler, kullanıcılara Steam'in çok çeşitli oyun kataloğunu keşfetmeleri için birçok yol sunuyor. Bu yeni görünümün amacı, arayüz unsurları arasındaki tutarlılığı artırırken her bölümün kendine özgü özelliklerinin de öne çıkmasına olanak tanıyarak bir denge kurmaktır.

Öne çıkanlar ve tavsiye edilenler

Bir oyunun size neden önerildiğini vurgulayan daha detaylı bilgileri ve oyunun kullanıcı incelemelerinin bir özetini görebileceksiniz.

Bir oyunun kapak görselinin üzerine imlecinizi getirdiğinizde oyunun mikro fragmanı size oyuna dair hızlı bir bakış sunacaktır. Ayrıca karuselde görüntülenen oyunun bitişiğindeki oyunlar için de kısa bir ön izleme eklenmiş.

Yeni istek listesi ve DLC bölümleri

Büyük mevsimsel indirimlerimiz sırasında görmüş olabileceğiniz iki bölümü kalıcı olarak geri getirildi. İstek listenizdeki şu anda indirimde olan oyunlar ve sizin için önerilen indirimdeki DLC'ler.

Yeni kişiselleştirilmiş takvim

Artık ana sayfada, oynadığınız oyunlara göre önerilen yeni ve yakında çıkacak oyunları bir bakışta görmenizi sağlayan kişiselleştirilmiş bir takviminiz var.

Sayfaları kaydırarak gelecek iki hafta içinde çıkacak yeni ve heyecan verici oyunları görebilir veya daha ileriki tarihler için takviminizin tamamını görüntüleyebilirsiniz. Hatta kaçırmış olabileceğiniz, tavsiye edilen yeni oyunları bile görebilirsiniz.

Güncellenmiş keşif kuyruğu

Ana sayfadan ayrılmadan keşif kuyruğunuzdaki oyunlara göz atmanın daha hızlı bir yolu.

Daha fazla öneri için kaydırmaya devam edin

Ana sayfanın bu bölümünün tasarımı güncellenerek görsel ve işlevsel olarak diğer bölümlerle uyumlu hâle getirildi. Mikro fragman ve ekran görüntüsü ön izleme ekranını da bu doğrultuda güncellendi. Ayrıca artık ekran görüntüsüne tıklayarak görseli genişletmeniz de mümkün.

Popüler ve yakında: Artık daha popüler

Bu sekmenin içeriği, oyuncu geri bildirimlerine uygun olarak ve gelecek ayın en çok beklenen oyunlarını daha iyi gösterecek şekilde güncellendi. Yakında çıkacak daha niş oyunlar arıyorsanız, kişisel takviminize göz atabileceksiniz.

Mağaza için yeni hareket hassasiyeti tercihleri

Oyunların üzerine geldiğinizde açılan hareketli pazarlama varlıkları veya fragmanlara karşı hassasiyetiniz varsa bu tür öğeleri Mağaza Tercihleri sayfanızdan devre dışı bırakabilirsiniz. Bu öğeler devre dışı bırakıldığında, ana sayfada mikro fragmanlar yerine statik ekran görüntüleri ve statik pazarlama materyalleri gösterilir.

Kontrolcüyle iyileştirilmiş gezinme

Kontrolcü kullanan kullanıcılar için ana sayfada gezinme deneyiminde önemli iyileştirmeler yapıldı. Bu durum çoğunlukla Steam Deck kullanan veya Geniş Ekran modunu etkinleştiren oyuncuları etkileyecektir.

İyileştirilmiş kapsül görünümü

Artık diğer bilgilerle birlikte kısa bir açıklama da görüntülenecek. İlgili arayüz, daha iyi kontrast ve okunabilirlik sağlaması için güncellendi.

Yüksek çözünürlüklü oyun görselleri

Daha iyi görsel netlik için artık daha yüksek çözünürlüklü oyun görselleri sunuluyor, geliştiriciler tarafından yüklenen en yeni oyun görsellerinden en iyi şekilde yararlanılıyor.

Peki siz Steam'in yeni ana sayfa tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.