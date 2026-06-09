Turkcell'in sunmuş olduğu Turkcell One paketleri sayesinde sabit fiyatla tek bir yerden, birden fazla platforma abone olabiliyorsunuz.

Günümüzde neredeyse izleyeceğim her şey için ayrı abonelik ödememiz gerekiyor. Pek çok farklı içerik, farklı farklı abonelik platformlarına dağılmış durumda. Turkcell de görünüşe göre bu duruma kendince bir çözüm getirmiş.

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Turkcell One ile en popüler aboneliklere tek paket üzerinden ulaşmak mümkün. Bu sayede tek bir ücretle birçok aboneliğe tek yerden erişebiliyorsunuz.

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Turkcell One neler sunuyor?

Tarifeniz değişmeden Turkcell faturanıza ek olarak kullanabileceğiniz Turkcell One, 500 TL'den başlayan fiyatlarla 12 ay sabit fiyat garantisi sunuyor.

3 farklı pakete sahip olan Turkcell One, her biri kendi içerisinde farklı abonelik katmanlarını içeren platformlara sahip.

Turkcell One paketleri

Paket Platformlar Fiyat Turkcell One Star TV+, HBO Max, Netflix (Temel), Amazon Prime, YouTube Premium, YouTube Music, WonJo Kids, lifebox 500 TL/ay Turkcell One Plus TV+, HBO Max, Netflix (Standart), Amazon Prime, YouTube Premium, YouTube Music, WonJo Kids, lifebox, fizy 600 TL/ay Turkcell One Premium TV+, HBO Max, Netflix (Premium), Amazon Prime, YouTube Premium, YouTube Music, WonJo Kids, lifebox, fizy 690 TL/ay

Nasıl Turkcell One abonesi olunur?