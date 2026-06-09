Günümüzde neredeyse izleyeceğim her şey için ayrı abonelik ödememiz gerekiyor. Pek çok farklı içerik, farklı farklı abonelik platformlarına dağılmış durumda. Turkcell de görünüşe göre bu duruma kendince bir çözüm getirmiş.
Turkcell One ile en popüler aboneliklere tek paket üzerinden ulaşmak mümkün. Bu sayede tek bir ücretle birçok aboneliğe tek yerden erişebiliyorsunuz.
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Turkcell One neler sunuyor?
Tarifeniz değişmeden Turkcell faturanıza ek olarak kullanabileceğiniz Turkcell One, 500 TL'den başlayan fiyatlarla 12 ay sabit fiyat garantisi sunuyor.
3 farklı pakete sahip olan Turkcell One, her biri kendi içerisinde farklı abonelik katmanlarını içeren platformlara sahip.
Turkcell One paketleri
|Paket
|Platformlar
|Fiyat
|Turkcell One Star
|TV+, HBO Max, Netflix (Temel), Amazon Prime, YouTube Premium, YouTube Music, WonJo Kids, lifebox
|500 TL/ay
|Turkcell One Plus
|TV+, HBO Max, Netflix (Standart), Amazon Prime, YouTube Premium, YouTube Music, WonJo Kids, lifebox, fizy
|600 TL/ay
|Turkcell One Premium
|TV+, HBO Max, Netflix (Premium), Amazon Prime, YouTube Premium, YouTube Music, WonJo Kids, lifebox, fizy
|690 TL/ay
Nasıl Turkcell One abonesi olunur?
- Adım #1: Buradan Turkcell One paketlerinin bulunduğu sayfayı ziyaret et.
- Adım #2: Sana en uygun Turkcell One paketini seç.
- Adım #3: Üyeliklerini sana özel gelen SMS bağlantısı üzerinden veya Turkcell uygulamasından aktive et.
- Adım #4: Tüm platformlardaki favori içeriklerinin keyfini kesintisiz çıkar.