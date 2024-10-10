X'e premium hesap sahiplerinin gelirlerini artırmayı amaçlayan yeni bir para kazanma sistemi geliyor. X Premium kullanıcılarının birbirleriyle girdikleri etkileşimler, para kazanmalarını sağlayacak.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, kullanıcıların kazançlarını artırmayı vadeden yeni bir sistem duyurdu. Sadece X Premium aboneleri için geçerli olacak bu yeni para kazanma sistemi, kullanıcıların birbirleriyle olan etkileşimlerine odaklanıyor. Yani kullanıcılar birbirlerinin paylaşımlarını yanıtladıkça para kazanacaklar.

Yapılan resmî açıklamaya göre X Premium aboneleri, birbirleriyle etkileşime girdikçe daha fazla para kazanma fırsatı yakalayacaklar. Üstelik etkileşime girilen premium kullanıcı sayısı ne kadar yüksek olursa elde edilen kazanç da buna paralel olarak artacak.

Usulsüzlük yapanlar tespit edilecek

X'in konuyla ilgili açıklamasına göre premium hesap sahipleri, yeni kazanç sisteminde takip edilecekler. Etkileşimlerini yapay olarak artırmaya çalışan kullanıcılar tespit edilecek ve ödeme programından çıkarılacaklar.

X Premium kullanıcıları, bugüne kadar ciddi paralar kazandılar. Bazı kullanıcılar ise bu gelirleri düşük buluyorlardı. Yeni sistemin kullanıcı gelirlerini nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz. Bakalım Elon Musk ve ekibi, kullanıcı gelirlerini gerçekten artırabilecek mi...