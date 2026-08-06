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X'in Ürün Yöneticisi, 1 Yılın Ardından İstifa Ettiğini Açıkladı

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X'te yaklaşık 1 yıldır Ürün Lideri görevinde bulunan Nikita Bier, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

X'in Ürün Yöneticisi, 1 Yılın Ardından İstifa Ettiğini Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan X, Elon Musk başa geçtiğinden bu yana yeni yöneticilerle çalışıyordu. Yaklaşık 1 yıl önce Ürün Lideri görevine getirilen ve uygulamaya gelen özellikler konusunda önemli rol oynayan Nikita Bier de bunlardan biriydi.

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Ancak gelen yeni açıklamalarda, Nikita Bier’in 1 yılın ardından ürün liderliği koltuğunu bıraktığı duyuruldu. Bier, Temmuz 2025 itibarıyla X’teki bu göreve başlamıştı.

Danışmanlık yapmayı sürdürecek

Yaptığı açıklamada "bayrağı devretme ve kendi doğal durumuma, yani sadece paylaşım yapan bir kullanıcı seviyesine geri dönme vaktinin geldiğini" belirten Bier, tam zamanlı görevinden ayrılsa da X platformuna dışarıdan danışmanlık yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Tam olarak neden ayrıldığına dair konuşmadı.

Nikita Bier, görevde kaldığı süre boyunca platformun dijital mimarisinde önemli değişikliklere imza attı. Açıklamada, 30 yeni ürünün lansmanını yönettiğini belirten Bier, X'in insanlık tarihindeki en önemli iletişim teknolojisi olduğunu ve bu konumunu koruyacağını ifade etti.

Bier’ın liderlik ettiği bu dönem, platform açısından oldukça yoğun ve aynı zamanda krizlerle dolu bir süreç oldu. Ürün liderliği koltuğuna oturmasından sadece birkaç gün sonra, Musk’a ait olan xAI şirketinin geliştirdiği Grok yapay zekâ botunun karıştığı skandallar patlak verdi. Grok'un karıştığı bu uygunsuz içerik ve yapay zekâ skandalları, platformun yasal süreçlerle ve soruşturmalarla karşı karşıya kalmasına yol açmıştı.

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