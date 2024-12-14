X, üretken yapay zekâ modeli Grok'u güncelledi. Yeni sürüm de Grok-2 kapsamında ancak daha iyi performans veriyor. İşte Grok'un yeni sürümündeki iyileştirmeler...

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, platforma entegre kullanılabilen üretken yapay zekâsı Grok'u güncellediğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Grok'un yeni sürümü de Grok-2 kapsamında ancak daha iyi performans veriyor.

Yapılan açıklamaya göre X, Grok'un yeni sürümünü son birkaç haftadır sessiz sedasız test ediyormuş. Ancak bu konuyla ilgili hiçbir şey söylenmemişti. Test sürecinin başarıyla tamamlandığını söyleyen ekip, yeni sürümün tüm kullanıcılara ulaştığını duyurdu.

Grok'un yeni sürümünde neler değişti?

xAI blogunda paylaşılan gönderiye göre Grok'un yeni sürümü, üç kat daha hızlı çalışıyor. Ayrıca istemlere verdiği yanıtların doğruluk oranı da artık daha yüksek. Grok-2'nin yeni sürümü, talimatları daha iyi takip ediyor ve çok dillilik desteğinde de iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

xAI, Grok-2'nin yeni sürümüne ilişkin sadece bu bilgileri paylaştı. Yeni sürümün kaç milyar parametreye sahip olduğu gibi hususlar şimdilik belirsiz. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılırsa sizleri yeniden bilgilendireceğiz.