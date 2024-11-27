Elon Musk, OpenAI'a rakip olmak için bir sonraki hamlesini belirledi: Grok uygulaması.

OpenAI'ın ilk dönemlerinde en önemli destekçileri arasında yer alan ancak son yıllarda OpenAI ile kıyasıya bir rekabet içerisine giren Elon Musk, ChatGPT modeline karşı xAI çatısı altında geliştirilmiş Grok adlı sohbet botunu tanıtmıştı.

Aslında Musk, OpenAI'ı kuran ekipte yer alıyordu ve uzun süre de projenin en önemli yatırımcılarından biri olmuştu. İdeolojik farklılıklar nedeniyle OpenAI'dan uzaklaşan Musk, alternatif olarak xAI'ı kurmuştu. xAI, X üzerinden kullanılabilen Grok adlı sohbet botunu da üretmişti.

Grok, X'in sınırlarını aşacak

Şu anda Grok'a ulaşmanın tek bir yolu var ve bu yol da X platformuna abone olmaktan geçiyor. The Wall Street Journal'e göre ise xAI, ChatGPT'ye rakip olacak. Bu da Grok'un X sınırlarından öteye geçmesini ve daha geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlayacak.

xAI'ın aynı zamanda bir başka Elon Musk şirketi olan SpaceX'in bir parçası olan Starlink için müşteri destek süreçlerinden kullanıldığı belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak henüz X tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor.

OpenAI'ın ChatGPT yapay zekâ modelinin, Google Gemini'ın ve Antrophic'in Claude yapay zekâsının hâli hazırda kendi bağımsız uygulamaları bulunuyor ve ücretsiz kullanım sunuyorlar. Grok da şimdi kendi uygulaması ile bu pazarda geniş kitlelere ulaşmaya çalışacak.

Sizce Grok uygulaması X'in beklediği genişlemeyi sağlayabilecek mi?