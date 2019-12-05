Xiaomi ve Redmi Akıllı Telefonlar Arasında Ne Fark Var?

Son yılların en popüler akıllı telefon üreticilerin Xiaomi, raflara “Mi” ve “Redmi” adında iki farklı alt marka ile çıkıyor. Hatta Redmi 2019 itibariyle Xiaomi bünyesinden çıkış yapan apayrı bir üretici oldu. Bir marka firmaya dönüştü. Peki Xiaomi Mi ve Redmi telefonlar arasında ne fark var, hangisi neden tercih edilmeli? Konu hakkında detaylı bir yazıyla tüm sorulara yanıt verdik.

2010’lu yılların akıllı telefon konusunda yıldız markalarını sıralayacak olsak, Xiaomi’yi muhakkak listeye dahil ederiz. Elbette firmanın uygun fiyatlı ve üstün özelliklere sahip telefonlar üretip satması bundaki en büyük etmen. Ayrıca daha uygun fiyatlı olan orta ve düşük seviyedeki telefonlarıyla da ciddi satış başarılarına ulaşıyor.

Sırasıyla Samsung, Huawei ve Apple’dan sonra en çok telefon satışı yapan şirket Xiaomi. Bu başarının ardında ise pazarlama açısından önemli bir marka stratejisi var. Aynı stratejiyi Huawei, Honor adını verdiği apayrı bir üretici konumundaki markasıyla değerlendiriyor. Xiaomi için Honor’un rakibi ise 2013’te faaliyete geçirdiği başladığı Redmi markası.

Redmi, Xiaomi’nin düşük bütçeli, orta ve düşük seviyedeki özelliklere sahip telefonlarını temsil etmek amacıyla kuruldu. Kısa süredeki başarısıyla Xiaomi bünyesinden ayrı bir şekilde üretim yapmaya başladı ve bir markanın, üretici konumuna gelişine tanık olduk. Gelin bu iki markanın ürettiği telefonların arasındaki farklara detaylıca göz atalım.

1. Xiaomi Mi markalı telefonlar bulunduğu sınıfın amiral gemileridir, Redmi’ler ise onların alternatifi olur:

Mi etiketine sahip telefonların büyük kısmı, örneğin Xiaomi Mi Note 10, Çinli şirketin donanım açısından en güçlü telefonudur. Ayrıca Mi 8, Mi 9 ve bu cihazların Pro versiyonları da bulunur. Her biri iPhone serisi, Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Note serisi ile rekabete girmek için piyasaya sürülür. Genelde rakip amiral gemilere göre daha ucuz olurlar.

Redmi telefonlar ise Mi markalı telefonların alternatifi ve Honor gibi yan firmaların rakibi olarak Xiaomi’nin elini güçlendirir. Teknik özellikleriyle, kamera performanslarıyla, kullanılan kozmetik malzemeleriyle düşük üretim maliyetiyle piyasaya sürülür, düşük fiyata satılır.

2019’da Xiaomi tarafından yapılan önemli bir açıklamaya göre Mi markalı cihazların teknik ve malzeme açısından kalitesi daha da arttırılacak. Bu da firmanın daha “premium” akıllı telefonlar üreteceği anlamına geliyor. Haliyle Çinli şirketten daha yüksek fiyatlar ve daha sıkı bir rekabet görebiliriz.

Akıllı telefon üreticileri, kalite algısını yıpratmamak adına Redmi için yapıldığı gibi harici markalarla yollarına devam ediyorlar. Örneğin Apple, uygun fiyatlı sınıfa hitap etmeyi tercih etmiyor. Birgün ederse iPhone dışında farklı bir marka ile yoluna devam etmesi oldukça muhtemel.

2. Xiaomi Mi telefonları kamera açısından Redmi telefonlarına göre daha iyi bir noktada. Örneklerle açıklayalım:

Yukarıdaki videoda gördüğünüz, piyasadaki en yeni Remi cihazı Note 8, video başlığından da anlaşılacağı üzere bir “amiral gemisi rakibi” doğrudan bir amiral gemisi değil. Kamera konusunda 64 MP’lik bir sensöre sahip olması, iyi bir performans sergilediğinin kanıtı sayılmıyor, çünkü bu kamera tamamen deneysel.

Peki ne demek bu deneysel kamera? Redmi Note 8 Pro’nun 64 MP’lik kamera sensörü aslında Samsung tarafından üretilen ISOCELL Bright GW1. Henüz bu sensörü kullanan Samsung tarafından üretilmiş bir akıllı telefon bile piyasada değil. Peki o halde neden ilk kez Redmi tarafından kullanıldı? Tamamen seri üretim hatlarını, tüketicilerin ilgisini test amaçlı üretildiğini söyleyebiliriz.

Yukarıdaki görsel de ise Xiaomi’nin son amiral gemisi Mi Note 10 var. Bu cihazın kamerası ise 108 MP çözünürlüğe sahip. Yine Samsung tarafından üretilen ama Samsung telefonlarda henüz bulunmayan bu sensör, Xiaomi’nin sektör için deneysel bir ürün çıkardığını gösteriyor. Nitekim anlaşıldığı üzere Redmi Note 8 Pro’dan daha yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip.

Hem Redmi, hem de Mi markalarının bünyesinde “Note” uzantılı modeller var. Karıştırmamak için Note kısmına değil, marka kısmına bakmanız gerekiyor. Ek olarak, Redmi’nin Note modelleri dışında zaten Türkiye pazarında çok çeşitli modele sahip olmadığını söyleyelim. Bu cihazlar, 2020’den itibaren ülkemizde de boy gösterebilir. Örneğin Redmi K30, firmanın Note modelleri dışında yeni bir bütçe sınıfı başlatacak.

Xiaomi Mi cihazları daha kaliteli malzemelerden üretilir, Redmi ise maliyetlerin ucuz olduğu malzemelerden üretilir:

Xiaomi gibi düşük bütçeli cihazlar ile yüksek finansal başarı elde etmek isteyen firmalar, malzeme seçimi konusunda her zaman en uygun fiyatlı seçeneklere kayarlar. Örneğin telefonlarının kasalarını özel alaşımlarla üretmek yerine alüminyum alaşımlarla ya da plastik, mika malzemeler ile üretirler. Yine de bu konuda Mi ve Redmi arasında dev farklar mevcut.

Kaliteli malzeme kullanmak sadece cihazın sağlamlığına da etki etmez, daha çok deneyimle ilgilidir. Bu nedenle Mi markalı cihazların, kullanıcılara daha özel hissettirecek malzemeler ile üretildiklerini söylemek gerek. Redmi’de ise malzeme kalitesi biraz geri plandadır. Önemli olan telefonu bir arada tutabilecek parçalarla üretim yapmaktır. Kalite kaygısı ön planda değildir.

Xiaomi Mi telefonları daha uzun süre yazılım güncellemesi alır, ancak Redmi telefonları güncelleme konusunda geri plandadır:

Yazılım güncellemesi de akıllı telefonlar için oldukça önemli bir konu. Mi ve Redmi Android tabanlı işletim sistemlerine ve MIUI adı verilen arayüzlere sahip telefonlar üretiyor. Nitekim Mi markalı telefonlar çok daha sık güncelleme alırken, Redmi’lerin önemli bir kısmı güvenlik güncellemelerinden öteye geçemiyor.

Redmi telefonlarının yazılımsal sorunları küçük ölçekte de olsa kamerada donma, uygulamalarda anlık yaşanan çökme, cihazın aniden kapanıp açılması şeklinde kendisini gösteriyor. Ancak Mi telefonlarda bu duruma Redmi’de olduğu kadar çok sık rastlanmıyor. Yine de Xiaomi’nin yazılımsal sorunlar konusunda en çok geri bildirim alan şirketlerden birisi olduğunu da belirtmemiz lazım.

Xiaomi Mi telefonlarının işlemcileri daha yeni, Redmi’de kullanılanlar daha eski ya da daha düşük performanslıdır:

Performans konusuna ilk başlıkta değindik ancak o performansları borçlu olduğumuz işlemcilere ya da daha doğru bir tabir ile işlemci yongalarına değinmedik. Redmi ve Mi markalı telefonlar piyasadaki en güncel işlemcileri kullansalar da aralarındaki performans farkları doğrudan bu işlemcilerin modelleriyle ilgilidir.

Örneğin Xiaomi Redmi Note 10, piyasanın en iyilerinden Qualcomm Snapdragon 855 ile gelirken, Redmi Note 8’de Snapdragon 665 bulunur. Bu iki işlemci de 2019 model olmasına rağmen, SD 665 daha düşük performanslı daha uygun fiyatlı bir üretim seçeneğidir. Dolayısıyla Redmi’ye ucuz cihaz üretme fırsatı verir.

Xiaomi Mi telefonlar ile Redmi telefonlar arasında sağlamlık görecelidir:

Hangi markanın daha sağlam telefonlar ürettiği konusu ise modelden modele farklılık gösteriyor. Örneğin Xiaomi Mi 9’un arka yüzü, tıpkı rakipleri Galaxy ya da iPhone amirallerinde olduğu gibi camdan üretilir. Eğer bir telefon camdan üretildiyse, haliyle sağlamlık konusunda da kullanıcıyı endişeye sürükler. Aslında bu endişede de haklılık payı var.

Redmi’nin daha düşük maliyetler için plastik, mika ya da alüminyum alaşımlar tercih ettiğinden bahsetmiştik. Şimdi size soralım: Arkası cam olan bir telefon mu yoksa plastik olan bir telefon mu yere düşse daha çok endişelenirsiniz?

Elbette sağlamlık devreye girdiğinde söz konusu telefonların çerçeveleri, tasarımındaki direnç odaklı mühendislik çalışmaları da etkili. Bu konuda seçeceğini Redmi ya da Mi markalı telefonun malzemelerine göz atıp sağlamlık konusunda taraf seçmenizi tavsiye ederiz.

Sonuç: Hangisinin daha ideal olduğuna nasıl karar verebiliriz?

Bir akıllı telefon seçerken ilk dikkat etmemiz gereken şey bütçemiz. Eğer satın alacağımız cihazın bütçenin imkan verdiği kadar yüksek performansa sahip olmasını istiyorsak, en güncel modele bakmamız yeterli olacaktır. Örneğin Redmi için şu an Note 8 modeli, bütçeniz yetmiyorsa Note 7 modeli ideal görünüyor.

Eğer bütçeniz biraz daha fazlaysa, Xiaomi Mi telefonlara yönelip en güncel olan modelden başlayıp eski modellere doğru taramalar yapın. Mi Note 10 piyasaya çıkana dek Mi 9 ve Mi 9 Pro, 2020 içinde Mi Note 10 ya da Mi 10 modellerini önerebiliriz. Eğer bütçeniz bu cihazlara yetmiyorsa, daha eski modellere yönebilir, Mi 8, Mi Mix 2 gibi telefonlara da göz atabilirsiniz. Eğer bütçeniz üst düzey Xiaomi'lere yetmiyor Redmi de kullanmak istemiyorsanız Mi A serisi cihazlar da ideal bir seçenek olabilir.

Redmi ve Xiaomi Mi hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın, görüşmek üzere :)