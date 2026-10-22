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Game Pass Zorunluluğu Bitiyor: Xbox’ın Yeni Bulut Oyun Hizmetinin Detayları ve Fiyatları Açıklandı

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Xbox, Türkiye’de bulunmayan bulut oyun hizmetini Game Pass’ten ayırıyor. “Kullandıkça öde” mantığına sahip olacak bu hizmetin fiyatları açıklandı.

Game Pass Zorunluluğu Bitiyor: Xbox’ın Yeni Bulut Oyun Hizmetinin Detayları ve Fiyatları Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, geçtiğimiz ay Xbox Game Pass aboneliğine ihtiyaç duymadan herkesin Xbox Cloud Gaming bulut oyun hizmetine erişebileceğini duyurmuştu. Şimdi ise bu konuda detaylar resmen açıklandı.

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Firma, kullanıcıların bulut oyunu oynamak için paket halinde saat satın alacağı yeni "kullandıkça öde" modelinde fiyatlandırma detaylarını paylaştı. Tabii ki Xbox bulut oyun hizmetleri ülkemizde sunulmadığı için bu haber ülkemizdeki oyunseverleri çok yakından ilgilendirmiyor ancak gelme ihtimaline karşı bilgi edinmekte fayda var.

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Game Pass Zorunluluğu Bitiyor: Xbox’ın Yeni Bulut Oyun Hizmetinin Detayları ve Fiyatları Açıklandı
xboxic

3,99 dolardan başlayacak, kullanıma göre artacak

xboxic

Açıklanan detaylara göre bulut oyun paketleri ABD’de 10 saatlik kullanım süresi için 3,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Aboneliği bulunmayan Xbox Insider kullanıcıları, gelecek ay gerçekleşecek genel kullanıma sunulma öncesinde bu bulut süresi paketlerini bugünden itibaren satın alabilecekler.

Tanıtım fiyatı kapsamında sunulan başlangıç paketleri şu şekilde sıralanıyor: saatlik paket 3,99 dolar, 25 saatlik paket 7,99 dolar ve 50 saatlik paket 11,99 dolar. Satın alınan bu saatler aylık yenilenen sınırlamalar içermiyor. Yani alınan paket süresi tüketilene kadar hesaptaki geçerliliğini koruyor. Tüm bu ödemeli paketler reklamsız kullanım, daha kısa bekleme süreleri ve daha yüksek kaliteli yayın gibi avantajlar da sağlıyor.

Microsoft ayrıca Game Pass sahibi olmadan oyun oynamanın bir diğer yolu olarak ücretsiz ve reklam destekli bulut oyunu modelini de Xbox Insider kullanıcılarıyla test etmeye devam ediyor. Reklam destekli ücretsiz yayın seansları yalnızca kullanıcıların halihazırda sahip olduğu oyunlar için geçerli kılınıyor ve seanslar tek seferde bir saat ile sınırlandırılıyor.

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