Marvel'in en ikonik kahramanlarından olan Wolverine'in çizgi romanlardaki ikonik maskesi, bir görsel efekt uzmanı tarafından Deadpool & Wolverine fragmanına eklendi.

Iron Man, Wasp gibi birkaç istisna karakter dışında hemen her süper kahramanın kendileri ile özleşmiş ikonik kıyafetleri bulunur. Genel olarak tasarımlarda da bu kostümler üzerinde ufak değişiklikler yapılır. Marvel'ın en popüler karakterlerinden Wolverine, sarı-mavi kostümüyle en ikonik kahramanlar arasında yer alıyor.

Yakın zamanda yayımlanan Deadpool & Wolverine fragmanında karakteri ikonik kostümüyle gördük ancak ufak bir farkla: ikonik maskesi olmadan. Bir görsel efekt sanatçısı olan Taran Sting, bu durumu değiştirmeye karar verdi.

Yıldız etkisi maskeyi çıkarttırmış olabilir

Filmlerdeki Wolverine ile çizgi romanlardaki Wolverine arasında gördüğümüz bu maske farkının, kurgusal evrenlerle pek de alakası olmayan bir nedeni olabilir. O da çizgi romanlarda karakterin Hugh Jackman tarafından canlandırılmıyor olması. Ünlü oyuncunun gözüktüğü ilk X-Men filmlerinden bu yana hayranlar karakteri ikonik kostümünün içinde görmek istiyordu.

Serinin üçüncü filmi olacak Deadpool & Wolverine, 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek. Bu yapımda Ryan Reynolds (Wade Wilson/Deadpool) bir kez daha role dönerken ona Hugh Jackman (Wolverine) eşlik edecek. Morena Baccarin gibi isimler de yapıma geri dönecek.