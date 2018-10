PC'cilere Büyük Müjde: Xbox Game Pass PC'ye Geliyor

Xbox One'ın bu nesilde PS4'e üstünlük kurduğu yegane alanlardan biri olan Xbox Game Pass, yakın dönemde PC'ye gelecek.

Xbox One kullanıcılarının aylık bir ödeme gerçekleştirerek yüzlerce oyunu sınırsızca oynayabildikleri Xbox Game Pass sistemi PC'ye geliyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın, 2019'un ilk çeyreğine yönelik konferansta yaptığı açıklama ile haber resmiyet kazanmış durumda.

Açıkçası şu an sistemin nasıl işleyeceği ile ilgili pek bir bilgimiz yok. Çok büyük ihtimalle Microsoft Store aracılığı ile Game Pass satın alabileceğiz ve yine aynı platformdan sınırsız oyun keyfi başlayacak. Microsoft'un 'Her Yerde Oyna' politikası ile başladığı PC/XBox One entegrasyonu da böylece daha ileri bir seviyeye gelmiş olacak.

Açıkçası ülkemizdeki PC oyuncuları için Steam'in uygun fiyatlı politikası büyük bir nimet. Yine de Microsoft'un da bu alanda sabit fiyatlı oyun oynama fırsatı sunması bizleri mutlu edecektir. Umuyoruz bu yeni sistem tüm dünya ile aynı anda ülkemize de gelir.