Fallout 76'nın Beta Süreci Yarın Xbox One'da Başlı

Fallout 76'nın her bölge için toplamda 4'er saat sürecek olan beta süreci yarın Xbox One için başlıyor.

Fallout 76’nın beta süreci Xbox One platformu için yarın başlıyor. PC platformu için 30 Ekim’de gerçekleşecek olan beta sürecinin Xbox One platformunda tam olarak hangi saatler arasında yapılacağı belli oldu. Oyunun dört saatlik beta süreçleri oyuncuların dünyanın neresinde ikamet ettiklerine göre değişmekte.

Oyunun Xbox One beta süreci, Birleşik Devletler Pasifik saatine göre 23 Ekim’de 16:00-20:00 saatleri arasında, Birleşik Devletler Doğu saatine göre 23 Ekim’de 19:00-23:00 arasında, Birleşik Krallık saatine göre 24 Ekim’de 00:00-04:00 arasında ve son olarak Avustralya (Sidney) saatine göre yine 24 Ekim’de 10:00-14:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Bethesda görünüşe göre oyuna aynı anda daha fazla oyuncu almayı hedefleyerek beta süreci için spesifik saatler seçmiş. Bu aşamada oyuna yük testi yapılması önemli bir şey; ama Birleşik Krallık’ta gece yarısı ile sabaha karşı 4 arasında oyuna kaç kişinin üşenmeden gireceği meçhul. Fallout’un resmi Twitter hesabına göre Xbox oyuncuları için ön yüklemeler yayınlanmış durumda. Aynı şekilde bu beta süreci gerçekleşecek olan birkaç konsol testinin yalnızca ilki olacak.