16 ila 22 yaşları arasında üyeleri barındıran hacker grubu, koskoca xBox'ı hack'lemeyi başarmıştı. Hazırsanız, 2008 yılına doğru bir yolculuğa çıkalım...

"Xbox Underground" adlı hacker grubu; Microsoft, Valve, Epic Games ve hatta ABD Ordusu gibi büyük teknoloji şirketlerine sızmayı başaran gençlerden oluşuyordu.

Ana hedefleri; oyunların erken sürümlerine, geliştirici kitlerine ve gizli yazılım araçlarına erişmekti. Video oyunlarına olan tutkularıyla başlayan bu macera, kısa sürede 21. yüzyılın en ünlü hacker davalarından birine dönüştü.

Grubun üyeleri genellikle 16 ila 22 yaşları arasındaydı.

Dylan Wheeler

Grubun en bilinen isimlerinden biri, 19 yaşındaki Dylan Wheeler adlı Avustralyalı bir gençti. David Pokora, erken yaşlarda hack dünyasına giren Kanadalı bir hacker olup ABD’de Microsoft’un sunucularına sızdığı için mahkûm edilen ilk kişi oldu. Nathan Leroux (20) ve Austin Alcala (18) gibi isimler de farklı alanlarda gruba katkıda bulundu.

Peki sisteme sızmayı nasıl başardılar?

Hacker'lar; önce Microsoft'un güvenlik açıklarını araştırarak işe koyuldu. Sosyal mühendislik, kimlik avı saldırıları (phishing/oltalama) yöntemleriyle büyük şirketlerin ağına sızdılar.

İlk olarak Microsoft çalışanlarını ve oyun geliştiricilerini hedef aldılar. Sahte e-postalar ve sahte kimliklerle çalışanları kandırarak giriş bilgilerini ele geçirdiler.

Bu bilgileri kullanarak Microsoft’un dahili VPN (Sanal Özel Ağ) sistemine girdiler ve güvenlik duvarlarını aşarak şirketin en gizli dosyalarına ulaştılar. Xbox geliştirme araçlarına ve kaynak kodlarına erişim sağladılar.

Sızdıkları sistemlerdeki geliştirme kitlerini çalıp, henüz piyasaya çıkmamış oyunlara ulaşabildiler. Xbox One geliştirme kitlerini, konsol resmen duyurulmadan önce ele geçirdiler. Ayrıca Valve ve Epic Games gibi şirketlerden oyunların erken sürümlerini çaldılar.

Fiziksel donanım hackleme teknikleriyle, Xbox konsollarını kopya oyunları çalıştırabilecek şekilde modifiye ettiler. Hatta Call of Duty: Modern Warfare 3’ün erken bir sürümünü ele geçirerek oyunu piyasaya sürülmeden önce oynamayı başardılar.

Çalınan verileri satmaya çalıştılar.

Başlangıçta sadece eğlence için hacker'lık yapan grup, zamanla işi fırsata çevirmek istedi. Çaldıkları Xbox One geliştirme kitlerini internet üzerinden binlerce dolara satmaya çalıştılar. Ayrıca bazı hacker'lar, çalınan oyun dosyalarını ve güvenlik açıklarını başka kişilere sattı.

Bu durum, bir süre sonra FBI’ın dikkatini çekti ve yetkililer, hacker grubunu daha yakından izlemeye başladı.

FBI, çocukların izini sürüp onları yakaladı.

David Pokora, ABD’de tutuklandı ve Microsoft’un sunucularına sızdığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nathan Leroux ve Austin Alcala da suçlu bulunarak çeşitli cezalar aldı.

Dylan Wheeler, Avustralya’da olduğu için ABD’ye iadesini önlemeye çalıştı. Yıllarca ABD’ye gitmemek için hukuk mücadelesi verdi ve kendisinin haksız yere hedef alındığını savundu.

Xbox davası, siber güvenlik dünyasında önemli bir dönüm noktası oldu.

İşte bu inanması güç olay, büyük teknoloji şirketlerinin güvenlik açıklarını ortaya çıkararak, Microsoft gibi devlerin güvenlik sistemlerini güçlendirmesine neden oldu.

Ayrıca olaya karışan hacker'lerın yaşları göz önünde bulundurulduğunda, genç hacker'ların ne kadar büyük etki yaratabileceğini gösterdi...

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