Epic Games Bir Oyunu Daha Ücretsiz Sunuyor: İkinci Dünya Savaşı Tutkunları Buraya!

Epic Games, İkinci Dünya Savaşı temalı aksiyon oyunu Beach Invasion 1944'ü ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.

Epic Games, oyun kütüphanesini genişletmek isteyen oyuncuları sevindirecek sürpriz bir fırsat daha sundu.

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II. Dünya Savaşı temalı aksiyon oyunu Beach Invasion 1944, her hafta verilen ücretsiz oyunlardan ayrı olarak, kısa süreliğine PC kullanıcıları için tamamen ücretsiz oldu. Normalde ücretli olarak satılan bu yapımı kısa süre içerisinde kütüphanenize ekleyerek kalıcı olarak kalmasını sağlayabilirsiniz.

Beach Invasion 1944 nasıl bir oyun?

Beach Invasion 1944, meşhur Normandiya Çıkarması’nı temel alan ancak savaşa alışılmışın dışında bir perspektiften bakan bir II. Dünya Savaşı nişancı oyunu. Oyuncular karaya çıkan askerleri kontrol etmek yerine, müteffik kuvvetlerinin dalga dalga gelen saldırılarına karşı güçlendirilmiş mevzileri korumakla görevlendiriliyor.

Piyadeler, tanklar, çıkarma gemileri, savaş ve bombardıman uçakları savunma hattınızı aralıksız test ederken aksiyon bir an olsun durmuyor. Bu yoğun saldırılara karşı koyabilmeniz için makinalı tüfekler, uçaksavar silahları, mayınlar ve topçu desteği gibi II. Dünya Savaşı dönemine ait geniş bir cephanelik ve savunma ekipmanı oyuncuların hizmetine sunuluyor.

İlginizi çektiyse, oyunu ücretsiz edinmek oldukça kolay. Yapmanız gereken tek şey Epic Games hesabınıza giriş yapmak, Beach Invasion 1944 mağaza sayfasını ziyaret etmek ve oyunu kütüphanenize eklemek. Oyunu bir kez talep ettiğinizde tamamen sizin oluyor, yani hemen indirip oynama zorunluluğunuz bulunmuyor ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü bu özel teklif 7 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.