Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Epic Games Bir Oyunu Daha Ücretsiz Sunuyor: İkinci Dünya Savaşı Tutkunları Buraya!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Epic Games, İkinci Dünya Savaşı temalı aksiyon oyunu Beach Invasion 1944'ü ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.

Epic Games Bir Oyunu Daha Ücretsiz Sunuyor: İkinci Dünya Savaşı Tutkunları Buraya!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyun kütüphanesini genişletmek isteyen oyuncuları sevindirecek sürpriz bir fırsat daha sundu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

II. Dünya Savaşı temalı aksiyon oyunu Beach Invasion 1944, her hafta verilen ücretsiz oyunlardan ayrı olarak, kısa süreliğine PC kullanıcıları için tamamen ücretsiz oldu. Normalde ücretli olarak satılan bu yapımı kısa süre içerisinde kütüphanenize ekleyerek kalıcı olarak kalmasını sağlayabilirsiniz.

Beach Invasion 1944 nasıl bir oyun?

Beach Invasion 1944, meşhur Normandiya Çıkarması’nı temel alan ancak savaşa alışılmışın dışında bir perspektiften bakan bir II. Dünya Savaşı nişancı oyunu. Oyuncular karaya çıkan askerleri kontrol etmek yerine, müteffik kuvvetlerinin dalga dalga gelen saldırılarına karşı güçlendirilmiş mevzileri korumakla görevlendiriliyor.

Piyadeler, tanklar, çıkarma gemileri, savaş ve bombardıman uçakları savunma hattınızı aralıksız test ederken aksiyon bir an olsun durmuyor. Bu yoğun saldırılara karşı koyabilmeniz için makinalı tüfekler, uçaksavar silahları, mayınlar ve topçu desteği gibi II. Dünya Savaşı dönemine ait geniş bir cephanelik ve savunma ekipmanı oyuncuların hizmetine sunuluyor.

İlginizi çektiyse, oyunu ücretsiz edinmek oldukça kolay. Yapmanız gereken tek şey Epic Games hesabınıza giriş yapmak, Beach Invasion 1944 mağaza sayfasını ziyaret etmek ve oyunu kütüphanenize eklemek. Oyunu bir kez talep ettiğinizde tamamen sizin oluyor, yani hemen indirip oynama zorunluluğunuz bulunmuyor ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü bu özel teklif 7 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6'nın Hikâyesini Bitirmenin Ne Kadar Süreceği Belli Oldu

GTA 6'nın Hikâyesini Bitirmenin Ne Kadar Süreceği Belli Oldu

DLSS 5 Teknolojisi Daha Çıkmadan Sızdırıldı: Bir Oyunda Çalıştırıldı [Video]

DLSS 5 Teknolojisi Daha Çıkmadan Sızdırıldı: Bir Oyunda Çalıştırıldı [Video]

GTA 6'nın Oynanış Fragmanının Türkçe Dublajlı Versiyonu Yayımlandı [Video]

GTA 6'nın Oynanış Fragmanının Türkçe Dublajlı Versiyonu Yayımlandı [Video]

12 TB'lık Devasa Steam Verisi İnternete Sızdırıldı! İptal Edilen Half-Life 2 Projesi Ortaya Çıktı

12 TB'lık Devasa Steam Verisi İnternete Sızdırıldı! İptal Edilen Half-Life 2 Projesi Ortaya Çıktı

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

GTA 6'dan Yeni Resmî Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

GTA 6'dan Yeni Resmî Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

GTA 6'nın Çıkışında Sadece 30 FPS'te Oynanabileceği Açıklandı!

GTA 6'nın Çıkışında Sadece 30 FPS'te Oynanabileceği Açıklandı!

GTA 6'nın Ön Siparişleri, Oynanış Videosundan Sonra Uçuşa Geçti!

GTA 6'nın Ön Siparişleri, Oynanış Videosundan Sonra Uçuşa Geçti!

Oyunlar ücretsiz oyun Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg’un Bursa Fabrikasında CATL Dönemi: İşe Alımlar Başladı!

Togg’un Bursa Fabrikasında CATL Dönemi: İşe Alımlar Başladı!

Arka Cam İnadı Bitti: 536 Beygir Gücündeki Elektrikli Polestar 4 SUV Tanıtıldı

Arka Cam İnadı Bitti: 536 Beygir Gücündeki Elektrikli Polestar 4 SUV Tanıtıldı

Samsung, Galaxy Telefonları Yavaşlattığı İçin Milyonlarca Dolar Ceza Alabilir

Samsung, Galaxy Telefonları Yavaşlattığı İçin Milyonlarca Dolar Ceza Alabilir

Volkswagen'in Gözden Çıkardığı İlk Marka Belli Oldu: Yakında Piyasadan Çekilecek!

Volkswagen'in Gözden Çıkardığı İlk Marka Belli Oldu: Yakında Piyasadan Çekilecek!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Efsane Geri Döndü: Yeni Mitsubishi Pajero Tanıtıldı!

Efsane Geri Döndü: Yeni Mitsubishi Pajero Tanıtıldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com