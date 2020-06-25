Xbox Patronu: PS5 Tanıtımından Sonra Kendimi İyi Hissettim

Xbox başkanı Phil Spencer, Sony'nin PS5 etkinliği hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Spencer, etkinliği izledikten sonra rahatladığını ve Xbox Series X'in donanım tarafında daha avantajlı olduğundan emin olduğunu belirtti.

PlayStation ve Xbox Series X'in bu yılın sonunda hayatımıza girmesiyle birlikte konsol savaşları yeniden başlayacak. Konsolların özelliklerinin bir bir açıklanmasıyla birlikte, hangi konsolun daha üstün olduğuna dair tartışmalar da başlamış durumda. Konsolların çıkış tarihi yaklaşırken şimdi, Xbox patronundan tartışmaları körükleyecek bir açıklama geldi.

Xbox Başkanı Phil Spencer, VideoGamesChronicle ile yapılan röportajda Sony'nin yeni nesil konsolunu tanıttığı PlayStation 5 etkinliğini yorumlayarak, rakibinin iyi bir iş çıkardığını belirtti. Bununla birlikte Spencer, Xbox Series X'in Sony'nin yeni nesil konsoluna göre donanım tarafında ciddi avantajları olduğunu öne sürerek rakiplerine karşı üstünlük sağlayacaklarını belirtti.

Sony'nin PS5 etkinliği, Xbox başkanını keyiflendirmiş

Spencer, PS5 etkinliğini izledikten sonra kendini iyi hissettiğini dile getirirken Microsoft'un Xbox Series X konsolunun açık bir şekilde Sony'nin yeni nesil donanımına karşı avantajlı olduğunu belirtti. Spencer, "Dürüst olmak gerekirse, şovlarını gördükten sonra kendimi iyi hissettim. Oyunlarımız, kare hızlarımız ve konuştuğumuz diğer şeylerde donanım avantajlarımızın ortaya çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Sony'nin bir rakip olarak varlığından memnuniyet duyduğunu ve PS5 ile iyi bir iş çıkardığını belirten Spencer, sergileyecekleri oyunlar ve konsolun göstereceği performansla iyi bir konumda olacaklarını düşünüyor.

Xbox önümüzdeki ay yeni nesil oyunlarını tanıtmaya devam edecek

Microsoft'un bir sonraki büyük Xbox Series X etkinliği temmuz ayında gerçekleşecek. Şirket, etkinlik sırasında bir kez daha konsola özel oyunlarını sergileyecek ve Halo Infinite, bu oyunlara öncülük edecek. Spencer, mayıs ayındaki soluk geçen programın ardından insanların yeni etkinlikten memnun kalacağını düşündüğünü söyledi.