Xbox'ın başındaki isim olan Phil Spencer, Xbox Series X ve Xbox Series S'e oldukça yoğun bir talep olduğunu dile getirdi. Spencer, önümüzdeki birkaç ay boyunca talebe yetişemeyeceklerini de açıkladı.

Bu hafta içerisinde sizlere aktardığımız bir haberimizde PlayStation 5'in ön siparişlerinin PlayStation 4'ü geçtiğinden bahsetmiştik. Benzer bir açıklama Xbox tarafından da geldi. Xbox yöneticisi Phil Spencer, Xbox Series X ve Series S'e gelen talebin önümüzdeki birkaç ay içerisinde karşılanamaması ihtimalinden dolayı özür diledi.

Dropped Frames podcast yayınına katılan Spencer, "Yılın geri kalanında arzımızın nasıl olacağını biliyoruz. Arzımızdan daha çok talep geliyor ve insanlardan bunun için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil konsollara talep yüksek

Hem Xbox tarafı hem de Sony tarafı, ön siparişlerin açılmasıyla birlikte büyük bir taleple karşılaştı. Spencer, bu yüksek talebin yılın geri kalanının nasıl olacağının bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Spencer, "Ne kadar enerji olduğunu ön siparişlerde gördük ve birkaç saat içerisinde bitti. Birkaç ay boyunca böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Arzımızdan daha çok talep olacak" ifadelerini kullandı.

Tabii konsollar batı dünyasındaki tatil sezonuna hazır olsa da oyunlar açısından aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Series X ve S için oldukça önemli olan Halo Infinite'in ertelendiği duyurulmuştu, ayrıca Cyberpunk 2077'nin de aralık ayına ertelendiği açıklandı. Bunlara ek olarak Ubisoft da Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine'in nisan ayına ertelendiğini duyurdu.

Gelen bir soru üzerinde talebe yetişemediklerini dile getiren Spencer, ayrıca kendisinin daha çok önümüzdeki birkaç yıla odaklandığını ve zamanını çoğunlukla oraya harcadığını dile getirdi. Yeni nesil konsollarda her iki taraf da yoğun bir taleple karşı karşıya ancak toplamda hangi tarafın daha çok sattığını ise ilerleyen yıllar gösterecek.