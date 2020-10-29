Konsol piyasasının iki yeni amiral gemisi olacak olan Sony PlayStation 5 ve Microsoft Xbox Series X daha piyasaya çıkmadan karşı karşıya geldi. Talep haritasında PS5 büyük üstünlük kurmuş durumda.

Hem Sony hem de Microsoft yeni konsollarından çok şey bekliyor. İki devin yatırımcıları da konsolların beklenen başarıyı yakalamasını umuyor. Bu kadar büyük ekonomik hacme ve ilgiye sahip olan konsollar haliyle analistlerin de ilgisini çekiyor. Bu firmalardan biri de İngiliz Rise at Seven oldu.

Birleşik Krallık merkezli firmadaki analistler, hangi konsola daha çok talep olduğunu ortaya çıkarabilmek için Google arama trendlerini inceleme yoluna gitti. Böylece ülke ülke hangi konsolun daha çok talep gördüğünü ortaya çıkardı.

Sony yine konsol aleminin kralı

Firmanın açıkladığı rapora göre PlayStation 5 aramaları, Xbox Series X aramalarını büyük farkla geride bırakmayı başardı. Ülkelerin çok büyük bir kısmında insanların ilgisinin PlayStation 5’e kaydığı ortaya çıktı.

Aslında bu durum geçtiğimiz aylarda bir başka araştırma firması olan Hoth’un açıklamalarıyla taban tabana zıt duruyor. Hoth’un yaptığı açıklamada Xbox Series X’in, PlayStation 5’den tam 2 kat fazla satacağı iddia edilmişti.

Rise at Seven araştırmasına göre ise insanların tercihi net bir şekilde Sony PlayStation 5 yönünde oldu. Çalışmada yer alan 161 ülkeden 148’inde kullanıcılar PS5’i tercih etti. Bir anlamda Sony rakibini 148-13 gibi bir skorla mağlup etmiş oldu. Firmanın da belirttiği üzere PlayStation, 1994 yılında çıktığından bu yana pazarın lideri konumunda ve piyasanın %84’üne hakim.

Satış rakamları farklı olabilir

Her ne kadar ülkeler bazında Microsoft büyük hezimete uğramış gibi gözükse de toplama bakıldığında satış rakamları çok daha farklı olabilir. Örneğin ABD ve Birleşik Krallık’ta PS5 kabaca %14 daha çok ilgi görürken Çin’de Xbox Series X %10 daha fazla ilgi görüyor. Çin’de aradaki fark tek başına ABD ve Birleşik Krallık’ta satılması beklenen PS5 sayısından çok daha fazla.

Tabii ki bu aşamada konsolların performansı henüz test edilmedi. Konsollar piyasaya çıktıktan sonra taleplerde değişiklikler söz konusu olacaktır. Şu anda hangi ülkelerin hangi konsolu tercih ettiğini buradan görebilirsiniz. İki konsoldan birini seçecek olsaydınız siz hangisini seçerdiniz?