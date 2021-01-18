Xbox Series X ve Series S'in Türkiye Fiyatına İndirim Geldi

Yeni nesil konsol savaşlarının taraflarından biri olan Xbox Series X ve kardeşi Xbox Series S'in Türkiye fiyatına dikkat çekici bir indirim geldi. Söz konusu indirim ile özellikle Series S, daha bütçe dostu bir konsol haline gelmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 50 ilave gümrük vergisi uygulaması, 1 Ocak 2021 itibarıyla yerini yüzde 20 ilave gümrük vergisi uygulamasına bırakmıştı. Pek çok farklı ürünü etkileyen bu gelişme, özellikle oyun konsolları için ciddi bir fiyat indirimi beklentisi oluşturmuştu ki beklenen indirim gelmiş gibi görünüyor.

An itibarıyla bazı büyük e-ticaret sitelerini ziyaret ettiğinizde Microsoft’un PlayStation 5 rakibi yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S’in dikkate değer bir fiyat indirimi aldığını görebiliyorsunuz. Söz konusu indirimden sonra özellikle Xbox Series S’in çok daha herkese hitap eden bir konsol haline geldiğini söylemek mümkün.

Xbox Series X ve Series S'in fiyatına 900 TL indirim geldi

Bildiğiniz üzere Microsoft, Türkiye’de Xbox Series X’i 8.299 TL; Xbox Series S’i ise 5.399 TL fiyat etiketiyle satışa sunmuştu. Güncellenen fiyat etiketlerine baktığımızda ise Xbox Series X’in 7.499 TL; Xbox Series S’in ise 4.499 TL fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu görüyoruz. Bir başka deyişle Series X, 800 TL; Series S ise 900 TL indirim almış durumda.

Basit bir hesaplama yaptığımızda Xbox Series X’in yüzde 10’a yakın, Xbox Series S’in ise yüzde 20’ye yakın fiyat indirimi aldığını görüyoruz. Vergi indirimi her iki konsol için de aynı oranda olmasına rağmen iki konsolun neden farklı oranlarda fiyat indirimi aldığının yanıtını ise bizim vermemiz ne yazık ki mümkün değil. Peki siz, bir oyunsever olarak bu fiyat indiriminden memnun kaldınız mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.