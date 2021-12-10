Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonları için bir yeniliğe daha gidiyor. Batarya kapasitesini artıran yeni teknolojisini tanıtan Xiaomi, akıllı telefonlarda kullanılan bataryalara yeni bir boyut kazandırabilir.

Akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından Xiaomi, gelecek yıl kullanıcılarını yeni bir teknolojiyle daha buluşturmayı hedefliyor. Ürünlerinde yeniliğe gitmeyi seven Çinli şirketin ‘Mi 11 Lite’ modelini de sizler için incelemiştik. Performans açısından oldukça etkileyici olan Xiaomi, şimdi de yeni batarya teknolojisiyle bu alanda kendini daha da geliştirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda kamera teknolojisi ve ‘silikon donanım’ alanlarında büyük gelişmeler yaşayan akıllı telefon sektöründe batarya teknolojisinin pek de çığır açacak boyutta bir yeniliğe gittiğini söylemek mümkün değil. Fakat Xiaomi, tanıttığı yeni batarya teknolojisiyle akıllı telefon üretimine yeni bir boyut kazandırabilir. ‘High-Silicon Lithium’ olarak adlandırılan teknolojiyle üretilen batarya, şu ana kadar kullanılan lityum-iyon bataryaların yerini doldurabilir.

Batarya kapasitesinde %10 oranında artış sağlanıyor:

Xiaomi, yeni teknolojisinin en büyük artısının batarya kapasitesine olan katkısı olduğunu belirtiyor. Şu anda kullanılan akıllı telefonlarda yer alan bataryalarla aynı hacme sahip ‘High-Silicon Lithium’ batarya, %10 oranında daha fazla kapasiteye sahip. Yani şu anda 5000 mAh kapasiteye sahip bataryalarla aynı hacme sahipken 5500 mAh kapasitesinde bir güç sağlayabiliyor.

Uzmanlar, bu %10’luk farkın her ne kadar büyük gibi gözükmese de bu yolda atılan oldukça sağlam bir adım olduğu görüşünde. Silikon oranının %300 artırıldığı yeni teknoloji aynı zamanda 100 dakika daha fazla batarya ömrü sağlıyor. Her ne kadar ‘dayanıklılığı’ ile ilgili bir bilgi paylaşılmasa da Xiaomi’nin yeni batarya teknolojisinin 2022 yılının ikinci yarısında üretime gireceği açıklandı.