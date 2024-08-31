Xiaomi, yeni bir akıllı masa lambası üretti. Bir masa lambası için eşi benzeri görülmemiş özelliklere sahip olan ürün, bir nebze pahalı. Peki Xiaomi'nin akıllı masa lambası tüketicilere neler sunuyor?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Şirket bu kez, ultra akıllı bir masa lambası ürettiğini duyurdu. Henüz kitlesel fonlama aşamasında olan ürün, MIJIA markası altında piyasaya sürülecek ve bir masa lambası için eşi benzeri görülmemiş özellikler sunacak.

Oldukça minimalist bir tasarıma sahip olan masa lambası, 1,2 metreye kadar olan masalarda kullanılmak üzere tasarlandı. Tam 120 adet LED ile desteklenen lamba, kullanılan özel mercek sistemi ile ışığın her yere eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre masa lambası, birim yüzeye 300 lümenden fazla ışık verebilecek. Xiaomi'nin akıllı lambası, el gölgelerini azaltacak şekilde dizayn edildi.

Xiaomi'nin ultra akıllı masa lambası böyle görünüyor

Göz sağlığını da önemseyen akıllı masa lambası, rahat rahat okuma yapmak isteyenler için düşük mavi ışık salınımı yapıyor. Ayrıca TUV SUD sertifikasına da sahip. Özel bir radar teknolojisine sahip olan masa lambası, masaya oturduğunuz zaman açılabilen ve kalktığınızda da kapanabilen bir yapıya sahip. Tüm bunlara ek olarak; Xiaomi'nin akıllı masa lambası ortam aydınlatmasını tespit edip, parlaklığı buna uygun şekilde ayarlıyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre akıllı masa lambasının kitlesel fonlama programı kapsamındaki fiyatı 66 dolar olacak. Ürün piyasaya sürüldüğü zaman ise 70 dolar karşılığında satın alınabilecek.

Xiaomi'nin son dönemlerde duyurduğu ilginç ürünler: