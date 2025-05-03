Xiaomi, ip atlamayı seven tüketicileri kendine hayran bırakacak akıllı ip modeli Mijia Smart Skipping Rope 2'yi duyurdu. Çok satması muhtemel ürün, etkileyici bir deneyim vadediyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev ürünleri kategorisine yeni bir üye daha ekledi. Şirket, Mijia markası altında bu kez akıllı atlama ipi üretti. "Mijia Smart Skipping Rope 2" olarak isimlendirilen ve kitle fonlama programı ile duyurulan ürün, aşırı uygun fiyatına kıyasla sunacağı özelliklerle çok satmayı başaracak gibi görünüyor.

Mijia Smart Skipping Rope 2'nin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi hem ipli hem de ipsiz atlama modlarına sahip olması. Ayrıca bu atlama iplerinin uçlarında bulunan hava topları, hava direncinin artmasına ve daha gerçekçi bir ip atlama deneyiminin yaşanmasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar, bu ürünün ip uzunluğunu kendilerine göre ayarlayabilecekler.

Karşınızda Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope 2

Xiaomi'nin yeni akıllı atlama ipi, küçük bir ekrana da ev sahipliği yapıyor. Bu ekran, atlama sayısı, süre ve yakılan kalori gibi egzersiz sırasında önemli olan verilerin takip edilmesini sağlıyor. Ayrıca küçük bir butona basan kullanıcı, ekrandaki verinin değiştiğini görecek. Bu arada; Mijia Smart Skipping Rope 2'nin 200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu ve bu batarya ile 20 güne kadar kullanılabileceğini belirtelim.

Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope 2, Mi Home uygulamasına ek olarak Xiaomi Sports Health uygulaması ile de entegre kullanılabiliyor. Ancak bunlara gerek yok. Zira bu akıllı atlama ipi, 100 civarında atlama senaryosunu hafızasında saklıyor.

Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope 2, sadece 18 dolar karşılığında satın alınabilecek. Ürünün küresel pazarlara çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.