Xiaomi’den Kaçıranlar İçin Yeni Hafta Sonu Kampanyası

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye distribütörlerinden Evofone, yeni bir hafta sonu kampanyası ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlediği kampanyaya gelen yoğun ilgiyi göz ardı etmeyen Evofone, şimdi de yine bir kampanya ile karşımızda.

Hem akıllı telefonları hem de yenilikçi ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xiaomi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popüler markalardan bir tanesi. Ayrıca şirket, ürünleriyle tüketicileri daha fazla buluşturabilmek için de sık sık yeni kampanyalar düzenliyor. Geçtiğimiz hafta bir kampanya düzenleyen Xiaomi’nin Türkiye distribütörlerinden Evofone, kampanyaya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bir kampanya daha başlatmış durumda.

Aslına bakacak olursak Evofone’un bu haftaki kampanyası, geçtiğimiz haftaki kampanyanın kapsamının genişletilmiş hali. Şirket, yine belirli noktalardan Xiaomi’nin popüler telefonlarından “Mi 9T” ve “Mi 9T Pro”nun alınması halinde piyasaya değeri 499 TL olan Mi True kablosuz kulaklığı hediye ediyor. Bu kampanyaya ek olarak Evofone, Redmi Note 6 Pro ve Redmi Note 7 modellerinde de indirim uygulayacak.

Kampanyaya nasıl katılırım?

Stoklarla sınırlı olan bu kampanyaya katılabilmek için;

Forum İstanbul Avm MiStore

Vadistanbul Mi Store

Akasya Avm Mi Store

Optimum Avm Mi Kiosk

mağazalarından bir tanesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ayrıca Evofone’un güncel kampanya ve indirimleri, resmi Instagram sayfaları üzerinden de sürekli olarak duyuruluyor. Eğer sizler de Evofone’un kampanyalarından haberdar olmak, çekilişlere katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak “mistoreturkiye” Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.

Dilerseniz şimdi de, Evofone’un 18-20 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği bu etkinlik kapsamında sunulacak ürünlere ve fiyatlarına yakından bakalım.

Mi 9T 64 GB - 2.999 TL

6.39 inç FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde AMOLED ekran

8 çekirdekli Snapdragon 730 işlemci, Adreno 618 GPU

6 GB RAM

64 GB veya 128 GB depolama alanı

Açılabilir mekanizmalı 20 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında ön kamera

48 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera

13 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında ultra geniş açılı sensör

8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında telefoto kamera

Yüz tanıma özelliği

Ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucu sensörü

Android 9 Pie tabanlı MIUI 10

18 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya

Mi 9T Pro (64 GB - 3.999 TL) (128 GB - 4.299 TL)

6.39 inç FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde Super AMOLED ekran

8 çekirdekli Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU

6 GB RAM

64 GB veya 128 GB depolama alanı

Açılabilir mekanizmalı 20 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığında özçekim kamerası

48 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera

13 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında ultra geniş açılı sensör

8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında telefoto kamera

Ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucu sensörü

Yüz tanıma sensörü

Android 9 Pie tabanlı MIUI 10

27 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya

Redmi Note 6 Pro (32 GB - 1.199 TL) (64 GB - 1.399 TL)

6.26-inç FHD+ (2280 x 1080 piksel) çözünürlüğünde ekran

1.8GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 636 işlemci, Adreno 509 GPU

4GB LPDDR4x RAM,

32 GB veya 64 GB depolama alanı

Android 8.1 (Oreo) [MIUI arayüz]

Hybrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

12 megapiksel arka kamera (ikinci kamera: 5 megapiksel)

20 megapiksel ön kamera (ikinci kamera: 2 megapiksel) [Sony IMX376 sensör]

Kızılötesi sensörü, parmak izi okuyucu

157.9 x 76.38 x8.2mm

4.000 mAh batarya

Redmi Note 7 64 GB - 1.699 TL