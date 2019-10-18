Xiaomi’den Kaçıranlar İçin Yeni Hafta Sonu Kampanyası

Hem akıllı telefonları hem de yenilikçi ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xiaomi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popüler markalardan bir tanesi. Ayrıca şirket, ürünleriyle tüketicileri daha fazla buluşturabilmek için de sık sık yeni kampanyalar düzenliyor. Geçtiğimiz hafta bir kampanya düzenleyen Xiaomi’nin Türkiye distribütörlerinden Evofone, kampanyaya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bir kampanya daha başlatmış durumda.
Aslına bakacak olursak Evofone’un bu haftaki kampanyası, geçtiğimiz haftaki kampanyanın kapsamının genişletilmiş hali. Şirket, yine belirli noktalardan Xiaomi’nin popüler telefonlarından “Mi 9T” ve “Mi 9T Pro”nun alınması halinde piyasaya değeri 499 TL olan Mi True kablosuz kulaklığı hediye ediyor. Bu kampanyaya ek olarak Evofone, Redmi Note 6 Pro ve Redmi Note 7 modellerinde de indirim uygulayacak.
Kampanyaya nasıl katılırım?
Stoklarla sınırlı olan bu kampanyaya katılabilmek için;
- Forum İstanbul Avm MiStore
- Vadistanbul Mi Store
- Akasya Avm Mi Store
- Optimum Avm Mi Kiosk
mağazalarından bir tanesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ayrıca Evofone’un güncel kampanya ve indirimleri, resmi Instagram sayfaları üzerinden de sürekli olarak duyuruluyor. Eğer sizler de Evofone’un kampanyalarından haberdar olmak, çekilişlere katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak “mistoreturkiye” Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.
Dilerseniz şimdi de, Evofone’un 18-20 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği bu etkinlik kapsamında sunulacak ürünlere ve fiyatlarına yakından bakalım.
Mi 9T 64 GB - 2.999 TL
- 6.39 inç FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde AMOLED ekran
- 8 çekirdekli Snapdragon 730 işlemci, Adreno 618 GPU
- 6 GB RAM
- 64 GB veya 128 GB depolama alanı
- Açılabilir mekanizmalı 20 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında ön kamera
- 48 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera
- 13 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında ultra geniş açılı sensör
- 8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında telefoto kamera
- Yüz tanıma özelliği
- Ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucu sensörü
- Android 9 Pie tabanlı MIUI 10
- 18 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya
Mi 9T Pro (64 GB - 3.999 TL) (128 GB - 4.299 TL)
- 6.39 inç FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
- 8 çekirdekli Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU
- 6 GB RAM
- 64 GB veya 128 GB depolama alanı
- Açılabilir mekanizmalı 20 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığında özçekim kamerası
- 48 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera
- 13 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında ultra geniş açılı sensör
- 8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında telefoto kamera
- Ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucu sensörü
- Yüz tanıma sensörü
- Android 9 Pie tabanlı MIUI 10
- 27 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya
Redmi Note 6 Pro (32 GB - 1.199 TL) (64 GB - 1.399 TL)
- 6.26-inç FHD+ (2280 x 1080 piksel) çözünürlüğünde ekran
- 1.8GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 636 işlemci, Adreno 509 GPU
- 4GB LPDDR4x RAM,
- 32 GB veya 64 GB depolama alanı
- Android 8.1 (Oreo) [MIUI arayüz]
- Hybrid Çift SIM (nano + nano / microSD)
- 12 megapiksel arka kamera (ikinci kamera: 5 megapiksel)
- 20 megapiksel ön kamera (ikinci kamera: 2 megapiksel) [Sony IMX376 sensör]
- Kızılötesi sensörü, parmak izi okuyucu
- 157.9 x 76.38 x8.2mm
- 4.000 mAh batarya
Redmi Note 7 64 GB - 1.699 TL
- 6.3 inç FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde IPS LCD ekran
- 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci
- 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı
- 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera
- 48 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera
- 5 megapiksel çözünürlüğünde ikinci arka kamera
- Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensörü
- Android 9 Pie tabanlı MIUI 10
- 4.000 mAh batarya