Xiaomi Mi 10 Pro, En İyi Akıllı Telefon Kamerasına Sahip

Xiaomi'nin Mi 10 ile birlikte tanıttığı amiral gemisi Xiaomi Mi 10 Pro, kamera ve ses performansı ile DxOMark’ın yeni lideri oldu. Yeni nesil akıllı telefon, bir anlamda 108 MP kameraların gücünü de ispat etmiş oldu.

Xiaomi, bugün internet üzerinden yayınladığı lansman ile yeni amiral gemileri Mi 10 ve Mi 10 Pro’yu tanıttı. Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni nesil amiral gemisi telefonları, en güçlü donanım özelliklerinin yanı sıra kamera tarafında da iddialı bir performans vadediyor. Xiaomi'nin en üst seviye performans sunan yeni akıllı telefonu Mi 10 Pro'nun DxOmark puanı da diğer özellikleriyle birlikte açıklandı.

Mi 10 serisinin 108 MP kameraya sahip olacağını hepimiz biliyorduk. Xiaomi Mi 10 Pro, arka tarafta gelişmiş bir dörtlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor. 10X hibrit zoom lensli 108 MP birincil kamera, özel portre lensi ve geniş açılı lens, kamera performansını bir adım öteye taşıyor. Yeni nesil amiral gemisi aldığı 124 puanla, 123 puanlı Mate 30 Pro 5G'yi sollayarak DxOMark'ta zirveye yerleşti. Ayrıca cihaz, 76 puanla ses kalitesi listesinin de lideri oldu.

Her iki Xiaomi Mi 10 modeli de 8K video kaydını, OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) ve EIS'i (Dijital Görüntü Sabitleyici) destekliyor. Xiaomi Mi 10 Pro ayrıca yapay zeka sahne tanıma, süper gece modu ve video çekimi için çeşitli film modları özelliklerine sahip. 108MP süper yüksek çözünürlüklü kameralara HEIF dosya formatı için destek de eklendi. Bu nedenle, her iki model de JPEG yerine HEIF görüntüler yakalayabiliyor ve bu da depolama alanından yüzde 50'ye kadar tasarruf sağlıyor.

Mi 10 Pro'nun kamerası geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen CC9 Pro Premium Edition'a benzer bir donanım sunsa da daha üstün bir performans gösteriyor. Mi 10 Pro, düşük ışıkta daha fazla detay, daha iyi HDR işleme, daha az gürültü, daha iyi dokular ve üstün yakınlaştırma performansı ile DxoMark listesinin en üstüne yerleşti.

Xiaomi Mi 10 Pro kamera özellikleri: