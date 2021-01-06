Xiaomi Mi 11 Lite'ın Sahip Olacağı Bazı Özellikler

Xiaomi Mi 11'in uygun fiyatlı versiyonu olması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite ile ilgili ilk detaylar gelmeye başladı. Yeni modelin almış olduğu sertifikaya göre Mi 11 Lite, 120 Hz ekran yenileme hızına ve 6 GB RAM'e sahip olacak. Yeni modelin Mart ayının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Mi 11 model yeni akıllı telefonlarının lansmanı yapmış, gelecek dönemde de Xiaomi Mi 11 Pro’yu tanıtacaklarını dile getirmişti. Sertifikasyon kurumu FCC’nin internet sitesinde, Xiaomi’nin Mi 11 Lite adlı yeni bir modele sertifika verildiği ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 11 Lite, M2101K9AG seri numarasıyla yayınlandı. Sitede yeni modelin numarası ve sertifikasıyla birlikte, pil kapasitesi de dahil olmak üzere birçok özelliği ortaya çıktı. Yeni Xiaomi Mi 11 Lite akıllı telefonun, Android 11 ve MIUI 12 tabanlı olması bekleniyor.

Xiaomi Mi 11 Lite, iki farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak

Sertifikada yer alan bilgilere göre Xiaomi Mi 11 Lite’ın bataryası, Zhuhai Cosmox Battery Co. Ltd. şirketi tarafından sağlanacak ve telefon, 33W hızlı şarj desteği sunacak. Serinin bir önceki modeli, Xiaomi Mi 10 Lite akıllı telefonda 5G desteği sunan Snapdragon 765G kullanılırken, yeni model Mi 11 Lite’da 4G destekli Snapdragon 732G kullanılacak olması, biraz hayal kırıklığı yaratmaya başladı.

Xiaomi Mi 11 Lite’ın 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor. Dilerseniz sertifikada yer alan tüm özelliklere daha detaylı bakalım.

Xiaomi Mi 11’in sahip olacağı özellikler: