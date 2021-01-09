Xiaomi Mi 11 Pro 50 MP Ana Kameraya Sahip Olacak İddiası

Son dönemlerin en popüler akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin yakında piyasaya sürülecek amiral gemisi modeli Mi 11 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İddiaya göre telefonda Mi 11'in aksine 50 MP çözünürlüğünde ana kamera yer alacak.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11'i geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüştü. Seride Pro modelinin yer almaması ise birçok kişiyi şaşırtsa da yayınlanan raporlar, Mi 11 Pro'nun da yakın zamanda tanıtılacağını gösteriyor. Şimdiyse sızıntılarla ünlü Twitter kullanıcısı Ben Geskin, Mi 11 Pro'ya dair yeni detaylar paylaştı.

Daha önce iPhone x, Xiaomi Mi10, iPhone 12 ve diğer birçok akıllı telefonun doğru görüntülerini yayınlayan Geskin, Xiaomi Mi 11 Pro'nun ana kamera olarak 50 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanacağını açıkladı. Orijinal Mi 11 modelinde ise 108 MP çözünürlüğü destekleyen Samsung ISOCELL HMX sensör yer alıyor. Bu sensör, aynı zamanda geçen yılki Mi Note 10'da da kullanılmıştı.

Xiaomi Mi 11 Pro'da 50 MP'lik ana sensörün yer alacağı iddia edildi:

Bazı söylentiler, Xiaomi Mi 11 Pro'da henüz duyurulmamış bir Sony IMX782 sensörünün kullanılacağına işaret ediyor. Bu sensörün aynı zamanda Huawei P50 serisi akıllı telefonlarda yer alacağı ve 50 MP çözünürlüğünde olacağı da iddialar arasında yer alıyor. Bu da Ben Geskin'in ortaya attığı iddiaları güçlendiren bir diğer detay olarak karşımıza çıkıyor.

Geskin, geçtiğimiz günlerde Mi 11 Pro'nun nasıl gözükeceğine dair render görüntülerini de paylaşmıştı. Görüntülere göre ön tarafta kıvrımlı ekran tasarımıyla gelecek olan akıllı telefon, arka tarafta ise sol üst köşeye yerleştirilmiş dörtlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ön kamera ekranın sol üst tarafında yer alırken, çerçevelerin ise oldukça ince olduğunu görebiliyoruz.

Pro modelinin 120 W hızlı şarjı destekleyeceği ve IP68 derecesine sahip olacağı da söyleniyor. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını ise ilerleyen günlerde, telefon tanıtıldığı zaman görebileceğiz. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.