Xiaomi Mi 11X ve Mi 11X Pro Duyuruldu: İşte Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aralık ayında duyurulan Mi 11 modelinden bu yana sürekli olarak yeni modeli duyurulan Mi 11 ailesine iki yeni üye daha ekledi. Mi 11X ve Mi 11X Pro olarak adlandırılan akıllı telefonlar, şirketin fiyat/performans konusundaki güncel politikasını takip ediyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Mi 11 serisindeki en yeni akıllı telefonlarını duyurdu. "Mi 11X" ve "Mi 11X Pro" olarak isimlendirilen bu akıllı telefonlar, pek çok ortak özelliğe sahip olsalar da bazı özellikleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Peki Xiaomi'nin Mi 11X ve Mi 11x Pro modelleri tüketicilere neler sunuyor?

6.67 inç büyüklüğünde ekranlara sahip olan Xiaomi'nin yeni akıllı telefonları, 120 Hz tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlük sunuyorlar. AMOLED yapıdaki bu ekranlar HDR10+ desteği, Corning Gorilla Glass 5 koruması ve 1.300 nit parlaklık değerleri ile de tüketicileri etkileyecek düzeydeler. Her iki modelde de delikli ekran tasarımı tercih eden mühendisler, parmak izi okuyucu sensörlerini ise telefonun yan paneline eklemeyi uygun görmüşler.

Karşınızda Xiaomi Mi 11X ailesi

Xiaomi, Mi 11X modelinde Snapdragon 870, Mi 11X Pro'da ise Snapdragon 888 işlemci kullanıyor. Her iki modelde de 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı sunulurken, telefonların 4.520 mAh kapasiteli bataryaları ise 33 watt hızlı şarj desteği ile yalnızca 52 dakikada tam şarj olabiliyor.

Xiaomi'nin yeni telefonunu birbirinden ayıran özellikler arasında kameralar da yer alıyor. Bu bağlamda; Xiaomi Mi 11X'te 48 MP çözünürlük sunan Sony IMX582 karşımıza çıkarken, Mi 11X Pro'da ise 108 MP'lik Samsung ISOCELL HM2'nin varlığını görüyoruz. Telefonlardaki diğer kamera özellikleri ise 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telefoto makro kamera olarak karşımıza çıkıyor. Bu kamera özelliklerinin her iki modelde de birebir aynı olduğunu söyleyelim.

Xiaomi Mi 11X teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç FHD+, AMOLED, 120 Hz tazeleme oranı, HDR10+, 1.300 nit parlaklık

6.67 inç FHD+, AMOLED, 120 Hz tazeleme oranı, HDR10+, 1.300 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 870

Snapdragon 870 RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR5)

6 GB ya da 8 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB (UFS 3.1)

128 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

48 MP + 8 MP + 5 MP Batarya: 4.520 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)

4.520 mAh (33 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12

Android 11 tabanlı MIUI 12 Boyutlar: 63.7 x 76.4 x 7.8 mm

63.7 x 76.4 x 7.8 mm Ağırlık: 196g

Xiaomi Mi 11X Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç FHD+, AMOLED, 120 Hz tazeleme oranı, HDR10+, 1.300 nit parlaklık

6.67 inç FHD+, AMOLED, 120 Hz tazeleme oranı, HDR10+, 1.300 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 8 GB (LPDDR5)

8 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 10 8 MP + 8 MP + 5 MP

8 MP + 8 MP + 5 MP Batarya: 4.520 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)

4.520 mAh (33 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12

Android 11 tabanlı MIUI 12 Boyutlar: 63.7 x 76.4 x 7.8 mm

63.7 x 76.4 x 7.8 mm Ağırlık: 196g

Gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek telefonlar, önümüzdeki günler itibarıyla bazı pazarlarda satışa sunulacak. Telefonların Türkiye'ye ne zaman geleceği ve Türkiye fiyatının ne olacağı şu an için bilinmiyor ancak Xiaomi'nin açıkladığı küresel fiyatlar şu şekilde;