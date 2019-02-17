Xiaomi Mi 9, En Hızlı Parmak İzi Okuyucusuyla Gelecek

20 Şubat'ta Samsung Galaxy S10'dan birkaç saat önce tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9 hakkında önemli bir bilgi ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde en yeni amiral gemisini tanıtmaya hazırlanan Xiaomi, telefonun tanıtımına şimdiden başladı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları, cihazın birçok özelliğini açığa çıkararak heyecan uyandırmayı başardı.

Xiaomi başkanı Lin Bin'in açıklamasına göre Xiaomi Mi 9, bir akıllı telefonda bulunabilecek en hızlı ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Beşinci nesil ekrana gömülü tarayıcı kullanmayı tercih ettiklerini söyleyen Xiaomi, bu sensörün şu an kullanılanlardan %25 daha hızlı çalıştığını açıkladı. Düşük sıcaklık ve kuru parmaklarla da eskisine göre daha iyi çalıştığı söylenen tarayıcının aynı zamanda parmak izini algılayabilen kısmının alanı eskisinden daha büyük olacak.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 9'un Mi 8'e göre %40 daha küçük alt çerçeveye sahip olacağını açıklayan Xiaomi CEO'su Lei Jun, cihazın %90,7 ekran-gövde oranına sahip olacağını da açıkladı. Qualcomm'un en yeni mobil platformu Snapdragon 855'ten gücünü alacak olan Mi 9, 27W hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya ve üç arka kamerasıyla akıllı telefon dünyasının liderlerinden biri olmaya aday.