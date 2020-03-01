Xiaomi Mi A3, Android 10 Güncellemesi Almaya Başladı

Xiaomi’nin orta segmentte yer alan bir diğer akıllı telefonu Mi A3, dün Redmi Note 8 Pro’nun ardından Android 10 güncellemesi alan ikinci telefon oldu. Böylelikle uzun zamandır Android 10 sürümünü bekleyen Xiaomi Mi A3 kullanıcıları, sonunda beklediklerine kavuştu.

Bazı telefon üreticileri, Google ile yaptıkları anlaşma sonucunda birkaç telefon modelini Android One programı bünyesinde piyasaya sürebiliyor. Bu programda yer alan cihazlar, Android’in değiştirilmiş sürümünü kullanan diğer akıllı telefonlara kıyasla daha düzenli ve hızlı güncellemeler almasıyla biliniyor.

Fakat bu durum her zaman takır takır işlemiyor. Xiaomi’nin Android One programında yer alan Mi A3 modelini kullanan kullanıcılar, Android 10’u uzun süredir bekliyor. Öyle ki bundan iki yıl önce Xiaomi Mi A3 kullanıcıları, tepkilerini dile getirmek için Change.org’da bir imza kampanyası başlatmıştı.

Xiaomi Mi A3, Android 10'a kavuştu:

Xiaomi’ye gelen Android tepkiler kısa süre içerisinde tepki vermemiş olsa da şirket sonunda Mi A3 modeline de Android 10 güncellemesi yayınlamaya başladı. Xiaomi, Android 10’u Mi A3’e getiren güncellemeyi bugünden itibaren yayına aldı. Böylelikle Xiaomi, son iki günde iki ayrı cihazına Android 10 güncellemesi yolladı.

Xiaomi Mi A3’e gelecek Android 10 güncellemesini yüklemek için 1,3 GB’lık güncelleme paketini indirmeniz gerekiyor. V11.0.7.0.QFQMIXM sürümüyle görünen güncelleme, Android 10’un yanı sıra sistemin daha kararlı çalışmasını ve takılmasını engelleyecek yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Xiaomi Mi A3, orta segmentte yer alan krallardan birisi denebilir. Cihaz, sekiz çekirdekli Snapdragon 665 işlemci ve 4 / 6 GB RAM seçenekleriyle piyasada bulunuyor. Bununla birlikte 48 MP ana sensörü, 8 MP geniş açı sensörü ve 2 MP derinlik sensörüyle gerçekten güzel bir seçim olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi, dün bir başka modelin kullanıcılarına da sürpriz yaparak Android 10’u getirmişti. Orta segmentin asıl kralı olan Redmi Note 8 Pro, uzun zamandır beklenilen Android 10 güncellemesine kavuştu. Xiaomi’nin son iki günde milyonlarca kullanıcıyı memnun ettiğini söyleyebiliriz.