Xiaomi’nin popüler akıllı bileklik serisi Mi Band’in yeni üyesi olacak Mi Band 5, önümüzdeki günlerde tanıtılacak. Mi Band 5’in tanıtımına kısa bir süre kalmışken, cihazın manyetik şarj özelliği dahil 7 ayrı özelliği resmi olarak açıklandı.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, önemli bir başarı elde ettiği Mi Band akıllı bileklik serisinin yeni üyesi Mi Band 5’i önümüzdeki günlerde tanıtacak. Mi Band 5’in tanıtımı yaklaşırken Xiaomi, akıllı bilekliğin özelliklerini bir bir açıklamaya başladı.

Xiaomi’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı Mi Band 5 basın görselleri, akıllı bilekliğin tasarımının Mi Band 4’e fazlasıyla benzediğini gösteriyordu. Basın görselleri sayesinde bilekliğin NFC desteğine sahip olacağı da belli olmuştu.

Mi Band 5, manyetik bir şarj cihazına sahip olacak

Xiaomi, bugün Mi Band 5’in değişen şarj teknolojisini gösteren bir GIF de paylaştı. Daha önceki Mi Band’ler tam olarak üzerlerine oturacak cihazlarla şarj oluyordu. Xiaomi, Mi Band 5’i geliştirirken bu teknolojiden vazgeçerek Mi Band 5’e manyetik bir şarj cihazı tasarladı. Yayınlanan GIF’de de görüldüğü gibi Mi Band 5’in arka kısmına sabitlenen manyetik şarj cihazı, akıllı bilekliğin kordonundan çıkarılmadan kolaylıkla şarj edilmesini sağlıyor.

Mi Band 5’in diğer yeni özellikleri

Mi Band 5, manyetik şarj cihazı ve NFC desteğinin yanında başka yeni özelliklere de sahip olacak. Mi Band 5’de göze çarpan ilk değişiklik, akıllı bilekliğin sensörlerindeki geliştirme olacak gibi görünüyor. Xiaomi, akıllı bilekliğin gelişmiş sensörlerinin uyku, stres ve solunum verilerini daha iyi bir şekilde ölçeceğini söylüyor.

Mi Band serisinin piyasaya sürülen son üyesi olan Mi Band 4, 6 spor moduna sahipti. Mi Band 5 ise selefinin 6 spor modunun üzerine eklenen 5 spor moduyla toplam 11 spor modu desteği sunacak. Mi Band 5, yeni spor modlarının yanında bir de kadın sağlığı moduna sahip olacak.

SpO2 ölçümüyle gelişmiş kalp atış hızı ölçümü yapabilecek Mi Band 5 aynı zamanda akıllı telefonların kamerasının kontrol edilmesini de sağlayacak. Mi Band 5’in bu özelliği sayesinde kullanıcılar, Mi Band 5’i kumanda olarak kullanarak telefonlarının kamerasıyla fotoğraf çekebilecekler.

Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği olacak Mi Band 5’in birçok özelliği tanıtımdan önce belli olmuş durumda. Artık cihazın açıklanmayan detayları, fiyatından daha az merak ediliyor desek yeridir.

Mi Band 5 manyetik şarj cihazı için yayınlanan video