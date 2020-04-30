Xiaomi Mi Note 10 Lite - Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bir süredir beklenen yeni yeni akıllı telefonlarının lansmanını dijital olarak gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında fazlasıyla merak edilen Mi Note 10 Lite da duyuruldu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, hiç şüphesiz son yılların en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi. Şirket, piyasaya sürdüğü akıllı telefonların yanı sıra diğer teknolojik ürünleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ve adını her geçen gün daha fazla tüketiciye duyurmayı başarıyor. Şimdiyse Xiaomi, düzenlediği bir çevrimiçi etkinlikle yeni akıllı telefonlarını duyurdu.

Xiaomi'nin bir süredir "Mi Note 10 Lite" ve alt markası Redmi'nin de "Note 9" modelleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. Xiaomi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla yeni akıllı telefonların 30 Nisan itibarıyla duyurulacağını açıklamıştı. Şimdi beklenen gün geldi ve Xiaomi, Mi Note 10 Lite ve Redmi Note 9'u resmen duyurdu. Dilerseniz hemen, Mi Note 10 Lite'ın neler sunacağına yakından bakalım.

Karşınızda Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi'nin duyurduğu yeni akıllı telefonu Mi Note 10 Lite, 6.47 inç büyüklüğündeki kavisli bir ekrana sahip. Bu ekran, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor ve AMOLED paneliyle kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor. Xiaomi, yeni akıllı telefonunun ekranındaki çentiğe yerleştirdiği ön kamera ile görünümü tamamlamış durumda. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, özellikle ekran tasarımı ve ince çerçeveler açısından fazlasıyla şık görünüyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Qualcomm'un Snapdragon 730G işlemcisinden güç alıyor. Şirket bu gücü 6 GB RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekliyor. Ayrıca tüketiciler, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonda Android 10 tabanlı MIUI 11'i deneyimleyebilecekler. Tüm bunlara ek olarak Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Mi Note 10 Lite, tüketicilere 30 watt hızlı şarj destekli 5.260 mAh'lık bir batarya sunuyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın arka kısmına baktığımız zaman dörtlü bir kamera kurulumunun dikey olarak yerleştirildiğini görüyoruz. Yeni akıllı telefonunda 64 MP'lik bir ana kamera tercih eden Mi Note 10 Lite, bu kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP telefoto ve 2 MP'lik de derinlik sensörü içeriyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite teknik özellikleri

Ekran: 6.47 inç FHD+ kavisli AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G

RAM: 6 GB

Depolama alanı: 128 GB'ye kadar

Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Pil: 5.260 mAh (30W hızlı şarj desteği)

İşletim sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Ayrıca Xiaomi'nin yine bugün tanıtımını gerçekleştirdiği Redmi Note 9'un fiyatı, özellikleri ve diğer detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Mi Note 10 Lite fiyatı