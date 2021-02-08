Xiaomi, 75 inçlik Akıllı Televizyonu Mi TV Q1'i Tanıttı

Gün içerisinde bir lansman etkinliği düzenleyen Xiaomi, tam 75 inçlik ekrana sahip yeni akıllı televizyonu Mi TV Q1'i dikkat çekici fiyatıyla tanıttı. 4K QLED panel kullanan ve 120 Hz ekran yenileme hızını destekleyen akıllı TV, önümüzdeki mart ayında satışa çıkacak.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, bugün Mi 11'in küresel tanıtımının da gerçekleştirildiği bir lansman etkinliğini düzenledi. Etkinlik kapsamında tanılan ürünlerden biri de Mi TV serisinin şimdiye kadarki en büyük üyelerinden biri olarak dikkat çeken Mi TV Q1 oldu.

Tam 75 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Mi TV Q1, 4K çözünürlüğü destekleyen QLED panel üzerine inşa edilmiş durumda. Şık metal kaplama ve ultra ince çerçeveleriyle oldukça iddialı gözüken Android TV, HDMI 2.1 aracılığıyla 120 Hz ekran yenileme ve otomatik düşük gecikme moduyla da oyunlar için ideal görünüyor.

Xiaomi Mi TV Q1 neler sunuyor?

178 derecelik görüş açısına sahip olan ve 1000 nite kadar maksimum parlaklığı destekleyen akıllı televizyon, donanım tarafında gücünü MediaTek MT9611 yongasından alıyor. 32 GB dahili depolamanın bulunduğu cihazda Android TV 10 yazılımı çalıştırılıyor ve böylece kullanıcıların birçok uygulamaya rahatça erişebilmesi sağlanıyor.

Dolby Vision, HDR10+, HDR10 ve HLG teknolojilerinin desteklendiği Mi TV Q1'in öne çıkan diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0 desteği, 30 W stereo hoparlörler, Dolby Audio ve DTS-HD yer alıyor. 1673,5 x 79,2 x 969,8 mm boyutlarında olan televizyonun ağırlığı ise 31,1 kilogram.

Bağlantı noktalarına geçtiğimizdeyse bir adet HDMI 2.1, iki adet HDMI 2.0 ve 2 adet USB 2.0 noktalarının yanında Ethernet ve 3,5 mm'lik kulaklık girişi de cihazda yer alıyor. Aynı zamanda Google Asistan ve Amazon Alexa uyumlulukları da destekleniyor.

Xiaomi Mi TV Q1 fiyatı:

Avrupa fiyatı 1.299 euro (11.087 TL) olarak açıklanan Xiaomi Mi TV Q1, Mart 2021'den itibaren raflardaki yerini alacak. İlk etapta Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya pazarlarında satışa çıkacak akıllı TV'nin ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor.